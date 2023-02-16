搶劫嫌犯遭LAPD追捕 倉惶逃躥撞死過路司機

嫌犯逃離過程中與一輛轎車相撞，導致無辜司機當場死亡。（KTLA5）

洛杉磯 市警察 局（ Los Angeles Police Department，LAPD ）2月16日（周四）凌晨，在北嶺 (Northridge) 追捕持械搶劫嫌犯的車輛，嫌犯在逃離過程中與一輛轎車相撞，導致無辜的轎車司機當場死亡。目前一名嫌犯被捕，另一人在逃。

據洛市警局稱，16日凌晨 12 時 30 分過後不久，警方發現一輛與15日發生的武裝搶劫案有關的SUV 廂型車。警局發言人指出，警察試圖在白橡樹大道（White Oak Avenue）和羅斯科大道（Roscoe Boulevard） 進行交通攔截，但嫌犯拒絕靠邊停車，追捕行動隨即開始。

警官Letisia Ruiz 表示，嫌犯駕駛的 SUV車輛闖紅燈，並在羅斯科大道和林德利大道（Lindley Avenue） 與一輛轎車相撞，導致轎車司機當場死亡，當時警方的追逐持續不到一哩。

對於發生這樣的事件，Ruiz 表示非常不幸。她補充說，撞車事故發生後，SUV 司機徒步逃離現場，不過他在之後的搜查行動中被抓獲。警方稱，雖然嫌犯的身分尚未公佈，但他被指控犯有搶劫罪。無辜司機目前身分尚未明確，高速撞擊的力量使兩輛車都嚴重損壞。