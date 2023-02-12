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南加跨縣警匪大追逐 4匪曾3度劫持過路車

洛杉磯訊
警匪大追逐。（圖片來源：abc7）
警匪大追逐。（圖片來源：abc7）

南加四名嫌犯10日因試圖搶劫被警方追捕，這場橫跨洛杉磯縣（LA County）和橙縣（Orange County），中途嫌犯曾三度劫車的警匪大追逐，以嫌犯在南洛杉磯（South LA）地區被捕告終。

案件由橙縣普安那公園市（Buena Park）的入室盜竊案開始，該市有居民報警稱，多名竊賊試圖入侵，警方在晚間約7時20分趕到現場。警員現身後，嫌犯先是嘗試駕駛被盜屋主的汽車逃跑，但沒有成功。隨後他們將目標轉移到途經此處的Lyft網約車，成功劫車後引起警方追逐。

嫌犯從橙縣逃跑到洛杉磯縣，在高速路上時車速曾高達每小時100哩。據警方透露，一開始嫌犯搶走的Lyft網約車是起亞（Kia），後來嫌犯們劫走另一輛黑色奧迪（Audi）。而他們駛離105號公路後，再次劫走過路車輛，換成駕駛賓士（Mercede-Benz）繼續逃跑。

警匪追逐途中遇到塞車，嫌犯不顧交通安全，在十字路口從最右邊的車道直接左轉，撞上一輛白色賓士車。當嫌犯驅車到洛杉磯縣英格伍（inglewood）時，曾遇到一位過馬路的行人，所幸嫌犯放慢車速讓行人先過，沒有直接撞人。

經過一系列危險駕車後，嫌犯駕駛的汽車在南洛杉磯艾維街（Ivy St.）與費爾斯通大道（Firestone Blvd）附近突然緊急剎車，四名嫌犯轉為徒步逃跑，最終被警方全部逮捕。

四名嫌犯在南洛杉磯棄車逃跑，被趕上的警察逮捕。（圖片來源：abc7）
四名嫌犯在南洛杉磯棄車逃跑，被趕上的警察逮捕。（圖片來源：abc7）

洛杉磯 橙縣 汽車

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