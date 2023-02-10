土耳其地震傷亡慘重 中華會館籲僑界捐款賑災

李金生主席（演講者）表示，善款將通過聯合國兒童基金會捐贈。（本報記者/攝影）

土耳其當地時間2月6日凌晨4時17分發生規模7.8級強震，震央位於土耳其南部與敘利亞接壤的地區，死亡人數已超過２萬，災情嚴重極需社會各界之關懷及援助。羅省中華會館本著人饑己饑、人溺己溺之心，決定帶領洛杉磯 全僑舉辦籌款賑災活動，幫助土耳其人民度過難關。為此，中華會館１０日召開記者會，主席李金生，副主席司徒展環，監事長胡卓球和幾位顧問，以及洛杉磯僑界急難救助協會、北美洲台灣商會聯合總會、南加州 中國大專院校聯合校友會、台灣大學校友總會等社團都派代表出席。

李主席表示，目前中華會館已經籌集到部分善款，將捐贈給聯合國兒童基金會（United Nations International Children's Emergency Fund）分配給有需要的災民。李主席呼籲僑界和各個社團積極捐款，共度難關。其他中華會館成員也紛紛表示，在災難面前，一方有難八方支援，同時這也是對南加 州的一個重要警告，加州歷史上發生過好幾次大地震，當下民眾也要提高危機意識，從各方面進行防範，在災害來臨時將損失降到最低。

洛杉磯僑界急難救助協會代表表示，無論災難發生在哪個地方，大家都感同身受，僑委會在全世界的基地都有設立急難救助協會，當時就看到了土耳其救助協會會長所發出的信息。感到欣慰的是，台灣救援隊早已抵達災區援救，並且匯集物資支援土耳其。同時感謝中華會館喚起洛杉磯僑界的愛心和危機意識，因為洛杉磯也處於地震頻發地區，希望在幫助他們的同時，也可以自省需要注意哪些事項。