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蒙市設立MPK支持基金 接受管理槍案善後捐款

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
蒙市市政廳前設立的紀念場所（記者朱敏梓/攝影）
蒙市市政廳前設立的紀念場所（記者朱敏梓/攝影）

2023 年 1 月 21 日，蒙市「舞星」舞社的一場槍擊事件導致 11 人遇害，9 人重傷。這場蒙市史無前例的重大悲劇發生以來，蒙市政府持續收到來自聯邦、州、地方和個人的援助資金，為此特別設立MPK支持基金，用以管理此類援助資金，確保公平且迅速地分配給有需要的人們。

蒙市議會在1 月 31 日特別會議上決定，設立「蒙特利公園受害者和家庭支持基金」（Monterey Park Victim and Family Support Fund），簡稱「MPK 支持基金」，並作為蒙市政府認可的唯一接受捐贈和管理的官方平台，從而避免捐款流至任何不法和欺詐組織。該基金將負責協調慈善捐款的收集、管理和分配，用以幫助受害者獲得經濟和其他援助，以及為在槍擊案中受影響的人們提供包括心理輔導等項服務。此外，該基金還將用於維護蒙市基礎設施，使其能夠在發生類似悲劇時，可以立即響應社區的需求，減輕市政府的負擔。

為幫助管理通過 MPK 支持基金分配的捐款，蒙特利公園市批准了一項行政命令，將加州社區基金會（California Community Foundation）設立為該市官方基金 MPK 支持基金的行政運營商。總部位於洛杉磯的加州社區基金會已向面臨災難和困難的社區提供了超過 2 億元的贈款。

市議會還決定，洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California) 將加入該基金的諮詢監督委員會，針對這些資金的分配提出建議。亞美公義促進中心在槍擊事件發生後加入政府援助隊伍，啟動了受害者眾籌基金 GoFundMe 頁面，並在短短兩週內籌集了超過 100 萬元捐款。

此外，市議會提名幾位相關人員組成監督委員會，以及將任命一名基金管理人。

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