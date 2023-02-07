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聲稱自己有槍…男嫌闖UCLA校園 企圖搶劫綁架學生

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聲稱自己有槍…男嫌闖UCLA校園 企圖搶劫綁架學生

記者邵敏／洛杉磯即時報導
校園內接連發生搶劫、綁架未遂案件，UCLA校警發布犯罪警報。（UCLA校警提供）
校園內接連發生搶劫、綁架未遂案件，UCLA校警發布犯罪警報。（UCLA校警提供）

洛杉磯加州大學(UCLA) 2 月 5 日（上周日）發生系列案件，一名男子在校園內試圖搶劫、綁架學生，並稱自己有槍。據悉，三名被害人都是在校學生，所幸案發時他們都能擺脫嫌犯安全離開現場，案件仍在進一步調查中。

根據洛加大校園警察陳述，周末接連發生兩起惡性案件，三名在校學生先後被一名嫌疑男子糾纏，對方試圖搶劫，其中一起案件已被警方認定為綁架未遂。案發地址分別位於 Gayley Avenue 700 街區、Charles E. Young Drive North 300 街區，兩起案發時間相距約兩小時。

第一起案件發生在 5 日下午 4 時 30 分左右，一名男子在學校的 1 號停車場附近接近一名受害者。據稱，這名嫌犯握著受害人的手不肯鬆開，並要求女學生給他錢，同時還試圖帶她去另一個地方。嫌疑男在實施犯罪的過程中聲稱自己有槍，但被害人表示沒有看到武器。

第二起案件發生在同日下午 6 時 45 分左右，一名體貌特徵相似的嫌疑男在 7 號停車場附近接近另外兩名學生。校園警察指出，嫌犯有類似犯罪行為，但沒有詳細說明案發細節，在第二起案件中，一名受害者的手被劃傷。

這兩起接連在校園內發生的案件，嫌疑人目前被認定為同一人。所幸，三名受害學生當時都擺脫了對方，並安全離開案發地區。據描述，嫌疑人年齡在 25 歲 至 40 歲之間，身高約 5 呎 10 吋，身材偏瘦，黑色短髮，棕色眼睛。警方稱，在第二起案件中，他身穿帶有白色字母的深藍色襯衫和淺藍色牛仔褲，披著橙色和紅色相間的毯子。

由於校園內接連發生類似治安事件，當局發布犯罪警報，提醒學生或任何來訪者，在緊急情況下立即撥打 9-1-1。對於非緊急情況，當局建議保存洛加大校園警察電話310-825-1491，24 小時有人接聽。如何在校園內保護人身安全，警方給出建議：經常注意周圍環境；報告任何可疑活動；不要讓建築物的門敞開；鎖上所有門窗保護住所安全；夜間行走時避免光線不足或行人稀少的地方；使用校園內的安全乘車服務和夜間護送。

校園內保護人身安全建議。(記者邵敏/製表)
校園內保護人身安全建議。(記者邵敏/製表)
兩起案件都發生在學校停車場附近。（KTLA）
兩起案件都發生在學校停車場附近。（KTLA）

警察 洛加大 加州大學

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