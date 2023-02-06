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星雲大師圓寂 南加信眾「大師是最偉大的魔術師」

記者張宏/洛杉磯即時報導
星雲大師圓寂，南加信眾緬懷，稱他是人間最偉大的魔術師。（西來寺提供）
星雲大師圓寂，南加信眾緬懷，稱他是人間最偉大的魔術師。（西來寺提供）

星雲大師圓寂，南加信眾緬懷，稱他是人間最偉大的魔術師。佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日圓寂，佛光山西來寺宣布2月6日至12日，暫停對外任何活動，謹於每天上午9時至下午5時開放弔唁，信眾可到西來寺大雄寶殿追思緬懷。12日（周日）下午5時會在西來寺大雄寶殿與佛光山同步直播圓寂頌讚典禮。

南加信眾和華人對星雲大師的離去感到惋惜，不少人都在其建立的寺廟留下美好回憶。在西來寺擔任義工40年的張國興目前人在台灣，他表示，1983年到美國舉目無親，很希望找一個組織讓他依靠，他那時每個周日到白塔寺（西來寺前身）參加活動，認識朋友且有一頓好吃的素齋。

張國興說，也是在40年前，他和56歲的星雲大師第一次相遇。那時大師做完法會迎面而來，很禮貌向他打招呼，那種感覺好像被電到。12年前，前聯邦眾議員Ed Royce選區重畫時尋求支持，張國興希望Ed Royce當選後能去佛光山見星雲大師，因為Ed Royce是一個保守派的基督徒，希望他對佛教有所了解，結果他去台灣第一站就選擇佛光山。

張國興表示，大師散發慈悲的光芒，他關心照顧周圍的每個人。大師做事守信守時，他是最偉大的魔術師，少年出家隻身一人來到台灣，將佛法傳播五大洲，到處辦學。希望大師早日能乘願再來。

在西來寺做過十年義工的Anita柯表示，因距離遙遠，對大師只是遙遠看著。在寺廟做義工是開朗的，每次看大雄寶殿的三寶佛心裡都很明淨，在從那邊看天空內心也很安寧。最近三、四年因媽媽年紀大需要照顧，一度暫停義工的工作，今年4月打算重新回去做義工。

不少華人民眾也對星雲大師和西來寺印象深刻，一名華人表示，當年很喜歡的台灣八點檔電視劇「再世情緣」，就是大師的著作改編。希望大師一路走好。很多年都拿過他寫的春聯和平安片拓印，今年大師的新年寄語「仁和安康，富樂吉祥」言猶在耳。

華人丁小姐說，很喜歡西來寺，法師們都很和善，那裡常組織社區活動，疫情前春節每年都去，還在佛祖面前吃臭豆腐。她雖不信佛，但是看到大師的遺文，在臨終之際仍然牽掛世人疾苦，真可謂是大愛。

星雲大師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦五所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。他一生寫照，誠如他自撰的詩偈「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲。」

星雲大師 華人 南加

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