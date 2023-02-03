洛杉磯噴泉大道真的「噴泉」了 水柱沖天破壞房屋

洛杉磯噴泉大道水管破裂，水柱沖天。（取材自推特）

位於洛杉磯 市好萊塢地區的噴泉大道（Fountain Ave），原本是一條普通的街道，但2日晚這條街道上卻出現一幕「奇觀」。由於地下水管爆裂，形成一個高約30呎的巨型水柱。噴泉大街的街道中央這下真的有一個大「噴泉」。

（影音來源：記者趙健╱推特）

洛杉磯消防局（LAFD）稱，大約晚上9 點30分左右，接到噴泉大道6000號街區發生洪水 的電話。破裂的主管將水噴射到空中約40至70呎，導致噴泉大道被污水淹沒，形成一個游泳 池大小的水坑。距離「噴泉」最近的一處房屋的屋頂因此坍塌，一名婦女和她的寵物狗被消防員從中救了出來。

據悉，當消防員抵達噴泉大道時，他們的消防車下方的地面開始塌陷，消防車差點因為後輪下沉而陷入因為漏水造成的大坑。車尾的設備也掉入不斷擴大的水坑中，好在司機通過精湛的車技，駕駛消防車逃離水坑，但消防車的發動機還是受到輕微損壞。

一位在現場負責維修的洛杉磯水電局（LADWP）工作人員表示，「噴泉」形成的原因是由於一條八吋管道破裂導致，巨大的水壓衝破地面，直衝雲霄。不過目前，水管斷裂的原因仍在調查中。

截至3日早晨，噴泉大街仍處於封閉狀態，施工團隊正在進行維修。