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蒙市大屠殺 911報警電話錄音曝光「大家都在跑…」

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蒙市大屠殺 911報警電話錄音曝光「大家都在跑…」

記者趙健／蒙特利公園市即時報導
（視頻截圖）
（視頻截圖）

洛杉磯縣蒙特利公園市大規模槍擊案的報警電話錄音2月2日曝光，這是兇手在「舞星」舞社開槍後，第一批撥打911報警的電話錄音之一。

72歲的兇嫌(Huu Can Tran，音譯)1月21日晚10時20分左右走進舞社開始掃射，在剛剛被曝光的電話錄音中，來電男子稱槍擊發生在他報警前的兩分鐘。

以下是部分電話錄音的內容：

來電者：「有人拿著槍在舞社向人們開槍，我們剛剛跑出來。」

緊急調度員：「地址是什麼？」

來電者：「我不知道地址，在一個角落。」

緊急調度員：「是否有人受傷了？」

來電者：「我不知道…...你得馬上派警察過來！他可能會再次開始射擊…...我在這棟房屋的外面，我不知道是否有人被射中或受傷了。」

緊急調度員：「這發生在多久之前？」

來電者：「就在2分鐘之前。」

緊急調度員：「你看見有人受傷了嗎？」

來電者：「我不知道，這一切發生得太快了，每個人都在逃跑，所以我不知道…有可能是離入口最近的人在射擊。」

緊急調度員：「所以是一名男性嗎？」

來電者：「是的，是一名男性，只有一個人……我還以為他在放煙花……在這棟房子的外面還有很多人，所以你們最好馬上派警察過來，他可能會再次開槍。」

警方表示，當晚蒙特利公園警察局（Monterey Park Police Department）回應報警電話。當警察趕到現場時，停車場裡有受害者，還有人正試圖逃離。

蒙特利公園市大規模槍擊案導致11死9傷，是洛杉磯縣歷史上傷亡人數最多的大規模槍擊事件。兇嫌陳友艮的作案動機還在調查中，當晚作案的槍枝是他於1999年在蒙特利公園市購得，未在加州辦理登記手續。這把Cobray半自動手槍上裝有土製消音器(homemade suppressor)。

蒙市大規模槍擊案案發後的911報警視頻曝光。（視頻截圖）
蒙市大規模槍擊案案發後的911報警視頻曝光。（視頻截圖）

蒙特利公園市 警察 槍擊

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