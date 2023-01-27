我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空機票促銷 單程59美元起 國際國內都有航班

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談戀情 曝光時都還沒離婚

翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者

記者劉子為/蒙特利公園即時報導
蒙市民選官員表示會關注和支持受槍擊案影響的所有人，圖中發言人為代理市長(Mayor Pro Tem)黃泰平。（記者劉子為/攝影）
蒙市民選官員表示會關注和支持受槍擊案影響的所有人，圖中發言人為代理市長(Mayor Pro Tem)黃泰平。（記者劉子為/攝影）

蒙市大規模槍擊案發生後，各級政府官員和華人機構都在為援助受害者及家屬積極奔走，也號召民眾獻出愛心。羅省中華會館主席李金生、洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮、華埠服務中心執行長伍競群，1月26日在蒙市舉辦記者會，號召各華人機構攜手幫助受槍擊案影響的人。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、蒙市市議員黃泰平(Thomas Wong)、羅霈霆(Henry Lo)、饒影凡(Yvonne Yiu)出席支持，洛杉磯僑界急難救助協會、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、越柬寮華人團體等機構也有代表到場。

到場的各華人機構代表和各民選官員合影。（記者劉子為/攝影）
到場的各華人機構代表和各民選官員合影。（記者劉子為/攝影）

李金生作為曾經的蒙市居民對慘劇發生表示遺憾，他號召各機構齊心協力，提供包括後勤、追悼會、安葬及醫療等支援。他指出，目前Go Fund Me網站上已經有籌款項目，但部分民眾可能更習慣寫支票，中華會館可以代收捐款。中華會館將設立信託帳戶，捐款支票可寄到 CCBA, 925 N. Broadway, Los Angeles, CA 90012，抬頭寫CSC 或CCBA，並註明「Monterey Park Incident」。

馬樹榮表示，因為部分受害者不熟悉英語，洛杉磯華埠大聯盟會提供翻譯服務，同時會全力支持籌款。

伍競群指出，華埠服務中心正與南加多個亞裔及太平洋島民（AAPI）團體合作，呼籲華人社區以行動支持受害人及其家屬，並思考如何預防悲劇再發生。華埠服務中心提供翻譯、心理諮詢及醫療服務。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲倡導各機構主動去接觸和幫助受害者。（記者劉子為/攝影）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲倡導各機構主動去接觸和幫助受害者。（記者劉子為/攝影）

蘇麗絲指出，除了要幫助槍擊案中的直接受害人，也要關心他們的家人和好友及蒙市業主，還有在蒙市學習的兒童和青年，他們也會受到案件的衝擊和影響。她呼籲各機構主動去接觸和幫助受害者，因為受害者往往不會主動找上門。同時，她提議各機構也可以招募更多年輕的志願者，讓援助的力量更強大。

各社團和官員都倡導民眾通過捐款獻出一份愛心，善款將用於受害者的醫療花銷和生活補助。截止目前，「蒙市農曆新年受害者基金」（Monterey Park Lunar New Year Victims Fund）已籌得90萬8834元。捐款鏈接：shorturl.at/jmnvM

羅省中華會館主席李金生表示，不會使用互聯網捐款的人，可以寄支票給中華會館，中華會...
羅省中華會館主席李金生表示，不會使用互聯網捐款的人，可以寄支票給中華會館，中華會館將代為支付。（記者劉子為/攝影）

華埠 洛杉磯 華人

上一則

助台灣加入IMF 聯邦眾議員提案

延伸閱讀

台美小姐張芳瑜躲過槍擊案 仇視亞裔不安浮上心頭

台美小姐張芳瑜躲過槍擊案 仇視亞裔不安浮上心頭
蒙市槍擊案悼念燭光會 限槍聲量高

蒙市槍擊案悼念燭光會 限槍聲量高
華埠商改區年會 經濟復甦首重治安

華埠商改區年會 經濟復甦首重治安
幫幫忙春節送暖 華埠老人收愛心禮包

幫幫忙春節送暖 華埠老人收愛心禮包
傳統僑社新首長:支持中華民國

傳統僑社新首長:支持中華民國
羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神

羅省中華會館4大首長拜會經文處 將捍衛自由、民主精神

熱門新聞

蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
各科技巨頭紛紛開始裁員，目前只有蘋果尚未有大動作。（美聯社）

谷歌大裁員 被裁華人無心過年

2023-01-21 01:19
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢
罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了