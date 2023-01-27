翻譯、捐款、醫療 多華人機構援助蒙市槍擊案受害者

蒙市民選官員表示會關注和支持受槍擊案影響的所有人，圖中發言人為代理市長(Mayor Pro Tem)黃泰平。（記者劉子為/攝影）

蒙市大規模槍擊案發生後，各級政府官員和華人 機構都在為援助受害者及家屬積極奔走，也號召民眾獻出愛心。羅省中華會館主席李金生、洛杉磯華埠 大聯盟主席馬樹榮、華埠服務中心執行長伍競群，1月26日在蒙市舉辦記者會，號召各華人機構攜手幫助受槍擊案影響的人。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、蒙市市議員黃泰平(Thomas Wong)、羅霈霆(Henry Lo)、饒影凡(Yvonne Yiu)出席支持，洛杉磯僑界急難救助協會、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、越柬寮華人團體等機構也有代表到場。

到場的各華人機構代表和各民選官員合影。（記者劉子為/攝影）

李金生作為曾經的蒙市居民對慘劇發生表示遺憾，他號召各機構齊心協力，提供包括後勤、追悼會、安葬及醫療等支援。他指出，目前Go Fund Me網站上已經有籌款項目，但部分民眾可能更習慣寫支票，中華會館可以代收捐款。中華會館將設立信託帳戶，捐款支票可寄到 CCBA, 925 N. Broadway, Los Angeles, CA 90012，抬頭寫CSC 或CCBA，並註明「Monterey Park Incident」。

馬樹榮表示，因為部分受害者不熟悉英語，洛杉磯華埠大聯盟會提供翻譯服務，同時會全力支持籌款。

伍競群指出，華埠服務中心正與南加多個亞裔及太平洋島民（AAPI）團體合作，呼籲華人社區以行動支持受害人及其家屬，並思考如何預防悲劇再發生。華埠服務中心提供翻譯、心理諮詢及醫療服務。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲倡導各機構主動去接觸和幫助受害者。（記者劉子為/攝影）

蘇麗絲指出，除了要幫助槍擊案中的直接受害人，也要關心他們的家人和好友及蒙市業主，還有在蒙市學習的兒童和青年，他們也會受到案件的衝擊和影響。她呼籲各機構主動去接觸和幫助受害者，因為受害者往往不會主動找上門。同時，她提議各機構也可以招募更多年輕的志願者，讓援助的力量更強大。