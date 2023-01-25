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南加亞裔名人堂春節呼籲族裔合作

記者張宏╱洛杉磯即時報導
為慶祝兔年，亞裔名人堂發布的手機遊戲Dragon Zoom新增加兔子的角色。（名人堂提供）
為慶祝兔年，亞裔名人堂發布的手機遊戲Dragon Zoom新增加兔子的角色。（名人堂提供）

亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）日前舉辦新年慶祝活動，邀請各個族裔代表一起慶祝中國新年，同時發布名人堂手機遊戲Dragon Zoom的兔子形象，來慶祝農曆兔年。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，名人堂的使命是通過促進各個族裔的合作，來克服種族偏見，提升亞裔的代表性，並糾正社會對亞裔貢獻低估的誤區。活動選擇在金恩紀念日舉辦農曆新年活動的目的，是希望借助這個美國最重要的民權假期的契機，喚起人們對亞裔族群權益的關注。農曆新年是亞裔的節日，不僅華人、韓國人、越南人等都會慶祝農曆新年，這是一個世界上60%人口慶祝的節日。

她表示，為慶祝兔年，亞裔名人堂發布的手機遊戲Dragon Zoom新增兔子的角色。 該遊戲由Microsoft Hackathon開發，其收益用於資助女性科技從業人員和STEAM獎學金。名人堂在兔年的主題是「轉型」（Transformation），希望名人堂更加壯大和強大，今年全年活動會非常精彩，包括3月11日舉辦的娛樂和傳播業女性活動、4月1日的文化傳承活動，還有5月13日慶祝亞裔慶典，及年底的2023年年度人物盛典等。希望借助這些活動，展示亞裔在不同社區和行業的優秀表現和貢獻，為亞裔發聲。

亞裔名人堂成立於2004年，是一個為全球亞裔權益發聲，反對亞裔仇恨和偏見的平台， 為增加亞裔的影響力進行各種跨文化合作。

名人堂在兔年的主題是「轉型」（Transformation），今年全年活動會非常...
名人堂在兔年的主題是「轉型」（Transformation），今年全年活動會非常精彩。（名人堂提供）
從左至右依次是King縣行政官Dow Constantine、亞裔名人堂CEO、...
從左至右依次是King縣行政官Dow Constantine、亞裔名人堂CEO、韓國駐西雅圖大使館總領事Seo Eunji、駐西雅圖台北經濟文化辦事處總領事銜處長甄國清（Daniel Chen）。（名人堂提供）
亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）日前舉辦新年慶祝活動，邀請各個...
亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）日前舉辦新年慶祝活動，邀請各個族裔代表一起慶祝中國新年。（名人堂提供）

亞裔 手機 越南

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