開幕式政要雲集 迪士尼米老鼠拜年

迪士尼卡通人偶米老鼠（Mickey Mouse）驚喜亮相。（記者朱敏梓/攝影）

玉兔迎春開新運，宏「兔」大展前程好。洛杉磯世界日報 與蒙特利公園市府聯合舉辦的｢兔年迎春年節展」，21日（周六）上午11時在蒙市盛大舉行弓開幕式，主舞台上政要雲集，齊聚恭賀新春；主幹道嘉偉街（Garvey Ave.）人潮湧動，熱情的民眾佔滿了整個街區。

開幕式上，共同主辦方洛杉磯世界日報社社長于趾琴致詞，感謝所有嘉賓的到來。她說，農曆春節是華人每年最重視的節日，世界日報年節展希望能展現特有的中華文化，讓大家深切感受到華人過新年的氛圍，更希望透過這個活動平台將社區的心能夠緊緊凝聚在一起，希望來賓可以在年節展上玩得開心、吃的盡興，還能夠抱得大獎歸。共同主辦方蒙市市長和市議員們也為大家送上新年祝福，幾位市議員們特地用中文祝福大家兔年快樂，恭喜發財，也希望大家能盡情享受這兩日的新春慶典。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）表示，作為南加州 華人社區最盛大、最熱鬧的年節展，自己當然不會缺席，非常感謝蒙市政府和世界日報為促進華裔社區團結所作出的努力和貢獻，也祝賀大家兔年快樂，恭喜發財，事業成功。

各位政要們紛紛上台，發表賀詞演講，與民同樂，並且向主辦方世界日報和蒙市政府送上感謝狀。而作為本次年節展不可或缺的贊助商們，也受到了于社長和蒙市市長羅霈霆的表彰，感謝他們對華裔社區盛會所提供的支持。

在開幕式後，本次年節展上的一大亮點是來自迪士尼的卡通人偶米老鼠（Mickey Mouse）驚喜亮相，登台向民眾拜年，迎來現場民眾陣陣歡呼。米老鼠身穿紅色傳統唐裝，向所有民眾帶來新春祝福。

其他出席政要包括國會議員朴銀珠（Michelle Eunjoo Steel）、桑切斯(Linda Teresa Sánchez)，加州參議員盧比歐（Susan Rubio），加州眾議員方樹強（Mike Fong），駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang)、加州民權局副主任Becky Monroe；東道主及共同主辦方的蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）、市議員黃泰平（Thomas Wong）、饒影凡 (Yvonne Yiu)、Jose Sanchez、財務長Amy Lee；還有阿罕布拉市市長Adele Andrade-Stadler、市議員黃幼平（Katherine Lee）、Sasha Renee Perez，聖蓋博市長丁言愉（Tony Ding）、市議員吳程遠（John Wu）、陳履正（Eric Chan）、天普市副市長文尚承（William Man）、亞凱迪亞市市議員王艾琳（Eileen Wang)、羅斯密（Rosemead）市議員Maggie Clark；中華會館正、副主席李金生和司徒展環、正、副監事長胡卓球和林鐘博，以及蒙市前市長陳李琬若、前市議員陳贊新(Peter Chan) 和梁僑漢（Hans Liang）等。