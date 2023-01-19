拉斯維加斯連環搶匪專搶賭場和附近 宜提高驚覺

一名黑人男子自2022年11月以來涉嫌多起賭場搶劫案。（拉斯維加斯警察局）

假日季許多華人都選擇賭城作為自己與家人的旅遊目的地，但在前往當地旅遊時應特別留心安全問題。拉斯維加斯警察 局(Las Vegas Metropolitan Police Department）18日發布消息， 一名黑人 男子自去年11月以來涉嫌多起發生在賭場附近的搶劫案，警方呼籲公眾幫助尋找該名嫌疑人。

拉斯維加斯警方表示，嫌疑人是一名身高約6呎1吋至6呎3吋的黑人男子，年齡約在25至35歲之間。該男子作案時常身著連帽運動衫、黑色面罩和手套。

警方表示，有目擊者稱該男子駕駛一輛深灰色雪佛蘭科魯茲（Chevrolet Cruze），是內華達州 車牌，車牌號為 039V61；另有目擊者看到該男子駕駛一輛銀色馬自達（Mazda），同樣是內華達州車牌，車牌號為902M64 。兩輛車此前都曾報失。

該男子最早涉嫌的一次賭場搶劫發生在去年的平安夜，案發地點位於Summerlin Parkway 附近的JW Marriott酒店的Rampart賭場。目前尚不清楚有多少賭場搶案與該男子有關。

警方呼籲任何有信息的人致電702-828-3591，聯繫拉斯維加斯警察局商業搶劫科。如需匿名提交信息，請撥打滅罪熱線702-385-5555 。舉報者可獲得獎勵。