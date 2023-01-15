南加母親涉嫌讓2歲兒攝入毒品致死 尚未認罪

亨特涉嫌將親生兒子暴露在毒品芬太尼之中，並導致不到兩歲的兒子死亡，她暫未認罪。(Pixabay)

南加橙縣 一名女子涉嫌將親生兒子故意暴露在毒品芬太尼(fentanyl)之中，並導致不到兩歲的兒子死亡，她目前受到「虐待兒童和危害兒童安全」(child abuse and endangerment)等四項起訴，預計會被判超過十年的有期徒刑。

該女子名為亨特（Jacqueline Hunter），30歲，住在橙縣爾灣。在1月11日的提審中，亨特沒有認罪。她會在1月20日接受審前聽證，地點在新港灘（Newport Beach）的Harbor Justice Center。

根據橙縣地方檢察官 辦公室（Orange County District Attorney’s Office）發布的新聞聲明，亨特被起訴的罪名有一項重罪「虐待兒童和危害兒童安全」，兩項輕罪「持有受控制的藥品」，和一項加強重罪「對小於五歲的兒童造成嚴重肢體傷害」。如果所有罪名成立，她將面臨12年的牢獄之刑。

1月9日，亨特的兒子在醫院就診後回到家中，隨後這位小男孩突然開始呼吸困難，最終停止呼吸。小男孩的父親對兒子進行了心臟復甦（CPR）的急救。醫務人員趕到現場時，亨特也沒有立馬交代小孩攝入了芬太尼。

橙縣地方檢察官辦公室表示，小男孩隨後被測出攝入了芬太尼。檢方隨後在搜索亨特家時，發現了一個裝滿芬太尼和Xanax（一種抗憂鬱劑）的袋子。

根據檢控，亨特在丈夫不知情下將藥品帶回家中，並讓兒童接觸到藥品。橙縣地方檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，作為父母最重要的職責是保護孩子，但本案中，由於母親的自私，導致孩子需要自己拼命求生。

史匹澤批評橙縣高等法院（Orange County Superior Court）將亨特的保釋金定為3萬，負責起訴亨特的檢察官也提議將保釋金增加至50萬元，並指出類似罪名的保釋金一般都在10萬元以上。