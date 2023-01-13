蛋荒價高 白女後院養鷄產蛋成金礦

自己養的鷄生下藍色的鷄蛋，也是蒂芙尼的最愛。（記者楊青/攝影）

本來只是為周末消遣，沒想到短短幾年間變成了養鷄專業戶。橙縣聖塔安納一位名叫Tiffany Kingsley的白人主婦最近成了南加州 小有名氣的「鷄媽媽」，本來只是給大家提供小鷄和受精蛋，沒想到近期卻因為加州閙蛋荒，她家小小側院每天出產的小鷄和鷄蛋都供不應求，長長的待售名單始料未及。後疫情 時代，越來越多民眾期望自力更生，回歸自給自足的生活。

「我的12個鷄蛋賣七元，確實不便宜」，蒂芙尼說，她本來只是在自家院子養鷄好玩，沒想到疫情以來大家養鷄興趣高漲，她開始讓自家的鷄蛋孵小鷄，這幾個月到處鷄蛋價格飆漲，一些地方甚至高達每打鷄蛋八元，鄰居和朋友知道她家養鷄，紛紛前來求購鷄蛋，一傳十十傳百，現在很多人在通過網路向她訂購鷄蛋，每天忙得不亦樂乎。

蒂芙尼說，現在的價錢是她養鷄以來的最高峰，但還是供不應求，包括一些華人也從聖蓋博谷慕名而來向她購買。

蒂芙尼居住在橙縣聖塔安納一所高中的邊上，1萬呎的院落劃出500呎左右專門養雞，從六隻鷄到現在的近百隻鷄。她給自己後院起名Buckaboo Farm。Buckaboo是她家已過世狗狗的名字。

「幾年前的一個周末，我和孩子們去一家飼料店學習有關小雞的知識」，蒂芙尼表示，當時只是打算看看和學習。但經不住孩子們的吵鬧，當天買了六隻小鷄帶回家，從那以後後院生活形態整個發生改變。從一個小盒子變成了好幾處鷄舍，大鷄舍再分成不同的區間，供不同品種的鷄日常起居。鷄舍的活動區、飲食區和產蛋區分開，還在室內專門開設了孵蛋區，專供雞媽媽們待產和生產。除去幾乎每天賣出的小鷄和受精蛋，她家最多時候有150只鷄，尤其是一些珍稀品種，體型獨特，毛髮繽紛，每天產出灰色、藍色、棕色、白色各種鷄蛋，每天都有意想不到的驚喜，她說，自己最喜歡藍色鷄蛋，就像自己的名字蒂芙尼一樣的藍色，看上去非常高貴。

養鷄的心得，蒂芙尼說，疫情前後大不一樣。她說，短短三年間，她看到了人們對養鷄態度的變化，之前只是少數人有少兒時的情懷，在後院養幾隻雞玩玩，現在越來越多的人期望擺脫行業供應的約束，尤其是這一年來物價暴漲，樣樣漲價，最近的鷄蛋幾倍漲價且脫銷，看到很多人將寵物養鷄變成了生活常態，她的鷄蛋、新孵小鷄和受精蛋銷量都數倍增加，供不應求。

不過蒂芙尼說，自己養鷄其實花不少功夫，除了每天喂食、清潔，還要防土狼、老鷹各種天敵和鷄瘟。為培育出好品種，她專門請來南加 州的家禽獸醫Theo Derksen博士，幫助解決鷄的疫苗接種、驅蟲問題，鷄們每年還接受兩次禽流感和傷寒白痢（沙門氏菌）檢測。

鷄舍保持清潔最難，蒂芙尼說，她每天要花大量時間清潔鷄舍，整理圍欄，尤其像現在冬季暴風雨頻繁的季節，早早就要加固鷄舍，防雨防漏，雨後要清理場地，給鷄們洗澡等等，功夫更是加倍。