我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

巴西前總統支持者抗議大選結果 闖入國會大廈

洛縣華資超市12裝雞蛋1盒10元 加州平均7元

記者陳懿／洛杉磯報導
位於蒙特利公園市的一家華人超市，12裝的雞蛋一盒要價近十元。（記者陳懿／攝影）
位於蒙特利公園市的一家華人超市，12裝的雞蛋一盒要價近十元。（記者陳懿／攝影）

去年爆發的禽流感（Bird Flu），造成上萬隻雞禽罹病而死，雞蛋產量也大幅減少。而這星期加州一盒12裝的雞蛋平均上漲至7.37元，和去年平均2.35元相比，價格翻三倍。許多民眾表示，漲幅太大令人買不下去。而華人消費者在洛杉磯縣蒙特利公園市一家華人超市，看到12裝的雞蛋一盒要價近十元。

由於產量減少，也造成超市的雞蛋櫃經常空空如也。一位23歲的家庭主婦表示，她為成功搶到一盒雞蛋跑了兩間超市，因為雞蛋是她家攝取蛋白質不可或缺的主食。

雞蛋短缺和價格上漲，對於一些不富有的家庭來說打擊重大，因為他們依靠維生的聯邦食品補助計畫有嚴格的限制。隨著許多州新通過的無籠養殖令（Cage-free mandates），雞蛋需求將持續超過供應，價格只會有增不減，因為散養母雞佔美國雞蛋市場的30%。

自禽流感去年2月爆發以來，已有約6000萬隻雞和火雞被撲殺，光是2022年12月，就有近400萬隻母雞染病而死。據美國農業部數據顯示，全國約損失4000萬隻下蛋母雞，超過500萬隻是散養母雞。

面對搶空的架子和離譜的價格，許多民眾表示會暫時不吃雞蛋，等到價格下降到合理範圍時才考慮購買。

在超市買菜的陳女士表示，很幸遇搶到一盒25裝的雞蛋，但是雞蛋的保質期限不長，所以無法留著慢慢吃，在降價之前只能吃別的食物補充蛋白質。

Ralph's超市平時擺放雞蛋的架子被搶購一空。（記者陳懿／攝影）
Ralph's超市平時擺放雞蛋的架子被搶購一空。（記者陳懿／攝影）

雞蛋 華人超市 蛋白質

上一則

洛縣華人多的城市推出起司漢堡周 因是發源地

下一則

假節日南加不管景點熱門與否 都是人頭攢動

延伸閱讀

德州沒有米其林餐廳 竟是因「錢、權不夠」？

德州沒有米其林餐廳 竟是因「錢、權不夠」？
北極雪鴞罕見現身南加 民眾爭睹：真是奇蹟

北極雪鴞罕見現身南加 民眾爭睹：真是奇蹟
特斯拉訟案 馬斯克自稱被加州媒體抹黑 受審不公平 要求移德州

特斯拉訟案 馬斯克自稱被加州媒體抹黑 受審不公平 要求移德州
年屋主無房貸壓力比率 加州全美倒數第四

年屋主無房貸壓力比率 加州全美倒數第四
2風暴將至 加州極乾變極濕

2風暴將至 加州極乾變極濕
3股大氣河接連來襲 加州「暫時解渴」

3股大氣河接連來襲 加州「暫時解渴」

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

4匪持槍豪宅搶劫 華人老夫婦慘被捆綁數小時

2023-01-01 02:18

超人氣

更多 >
獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物
海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜