洛縣華資超市12裝雞蛋1盒10元 加州平均7元

位於蒙特利公園市的一家華人超市，12裝的雞蛋一盒要價近十元。（記者陳懿／攝影）

去年爆發的禽流感（Bird Flu），造成上萬隻雞禽罹病而死，雞蛋 產量也大幅減少。而這星期加州一盒12裝的雞蛋平均上漲至7.37元，和去年平均2.35元相比，價格翻三倍。許多民眾表示，漲幅太大令人買不下去。而華人消費者在洛杉磯縣蒙特利公園市一家華人超市 ，看到12裝的雞蛋一盒要價近十元。

由於產量減少，也造成超市的雞蛋櫃經常空空如也。一位23歲的家庭主婦表示，她為成功搶到一盒雞蛋跑了兩間超市，因為雞蛋是她家攝取蛋白質 不可或缺的主食。

雞蛋短缺和價格上漲，對於一些不富有的家庭來說打擊重大，因為他們依靠維生的聯邦食品補助計畫有嚴格的限制。隨著許多州新通過的無籠養殖令（Cage-free mandates），雞蛋需求將持續超過供應，價格只會有增不減，因為散養母雞佔美國雞蛋市場的30%。

自禽流感去年2月爆發以來，已有約6000萬隻雞和火雞被撲殺，光是2022年12月，就有近400萬隻母雞染病而死。據美國農業部數據顯示，全國約損失4000萬隻下蛋母雞，超過500萬隻是散養母雞。

面對搶空的架子和離譜的價格，許多民眾表示會暫時不吃雞蛋，等到價格下降到合理範圍時才考慮購買。