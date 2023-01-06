我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

快看世界／好眠枕頭、可折疊跑步機 CES新品亮眼

浪高15呎水漫街道 南加這些海灘緊急關閉

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
根據警報，部分地區浪高達10-15英尺。（KTLA）
根據警報，部分地區浪高達10-15英尺。（KTLA）

本周太平洋風暴帶來的危險大浪，導致1月6日周五南加州海岸的海灘緊急關閉，並發出高浪警告。高於平均水平的海浪和離岸流給遊客帶來危險，並可能導致沿海地區發生洪水，尤其是聖塔芭芭拉（Santa Barbara）以南朝西的海灘。

影音:推特；後製:記者朱敏梓

據美國國家氣象局稱，週五上午 10 點之前，洛杉磯縣海灘都發布了衝浪警告。在警告時間內，預計會有 10 到 15 英尺的海浪，警告將持續到下午六點。橙縣（Orange County）沿海地區還針對 8 至 12 英尺的海浪發出了警告。

由於週四的強風暴帶來的高海浪，官員們選擇關閉了Hermosa海灘、Manhattan海灘以及Ventura海灘。Hermosa 可能會在周五重新開放，但Manhattan海灘和Ventura海預計將繼續關閉。麗浪多灘（Redondo Beach）也出現了高浪。

一位居住在麗浪多灘（Redondo Beach）的居民表示，從未如此近距離地見到過這麼高的浪。視頻顯示週四海浪襲擊麗浪多灘遊艇俱樂部造成的損壞。 截至週五早上，海灘似乎已經開放。

長堤海灘（Long Beach），高浪在該市的半島地區引發洪水。據長堤消防局稱，週五早些時候，大浪侵蝕了第 72 廣場的沙堤。消防官員在推特上稱，儘管一直在努力加固護堤，但海水繼續流入半島盡頭的低窪地區。隨著潮汐變化，水位下降，該地區正在進行清除工作。

這些地區的官員們仍在為受洪水影響的居民提供沙袋，最大的浪潮將在6日周五晚些時候消退，但預計週六仍將高於平均。

洪水 長堤 風暴

上一則

南加居民1月份瓦斯費帳單大漲

下一則

兆彩頭獎飆10億 今晚橫財落誰家

延伸閱讀

風暴快走 南加雨量低於預估 周末短暫放晴

風暴快走 南加雨量低於預估 周末短暫放晴
曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣

曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣
小飛機墜洛縣知名海灘 聖塔蒙尼卡前市長Minter身亡

小飛機墜洛縣知名海灘 聖塔蒙尼卡前市長Minter身亡
世界晚報╱前聖塔蒙尼卡市長 小飛機墜毁海灘上身亡

世界晚報╱前聖塔蒙尼卡市長 小飛機墜毁海灘上身亡
南加聖塔蒙尼卡海灘 小飛機墜毀前市長身亡

南加聖塔蒙尼卡海灘 小飛機墜毀前市長身亡
巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00

超人氣

更多 >
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因