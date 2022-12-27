南加河濱縣警方追逐遭竊搬家車 意外發現偷竊贓物

河濱警方近日拘捕三名嫌犯，涉及盜竊搬家車及槍擊案。（警方提供）

南加 河濱縣警方26日晚支援海梅特市（Hemet）警方，追逐一輛遭竊的搬家車（U-Haul ），意外在車上發現嫌犯偷竊的贓物，嫌犯已被捕。警方兩天前，還拘捕涉嫌另一起兇殺案的兩名嫌犯。

據河濱縣警局警官斯旺表示，警方接到報警後，趕到聖哈辛多市（San Jacinto）第七街與聖哈辛多路交匯處，支援海梅特市警方，追趕正在逃跑的嫌犯駕駛的一輛搬家車。追逐持續約25分鐘，直到警方在海梅特市聖哈辛多路與弗羅里達街交會處佈置尖刺攔阻帶，才使搬家車無法前進。嫌犯試圖步行逃跑，被警方抓獲。

警方搜查搬家車，在車內發現一隻狗，屬於嫌犯，另有一輛機車，則是嫌犯偷竊的贓物。動物保護執法人員已將狗送至收容中心。

兩天前，內陸派里斯市（Perris）一名27歲男子遭槍擊 死亡，河濱縣警方26日表示，兩名槍擊嫌犯被拘捕。

警方說，死者是派里斯市居民莫拉爾斯，案發在深夜，位於市區西7街300號街區（300 block of West 7th Street）。警方確認兩名嫌犯是海梅特市居民，30歲的維爾加斯（Miguel Villegas），20歲的維拉瑟諾（Andrik -Villasenor）。兩人涉嫌兇殺被拘押，案件還在調查中。

河濱縣警方希望知情者提供案件進一步線索，可致電兇殺案探員G. Gonzalez，電話951-955-2777，或者縣警局派里斯分局警探Lee，電話951-210-1000。