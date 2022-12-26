假日購物趨勢 華人愛海淘 寧願等待不著急買

和往年不同，礙於通膨和對未來的不確定性，消費者購物習慣也呈現晚購物和分散預算的趨勢。（unsplash圖片）

今年12月26日的Boxing Day你消費了嗎？每年聖誕節 的後一天被稱為Boxing Day，很多人選擇在這一天採購減價商品。和往年不同，由於通膨與對未來的不確定性，消費者購物習慣也呈現晚購物和預算分散的趨勢。消費者會花更多時間在商店評估與選購，平價或折扣力度大的商品同比往年更受青睞。

根據萬事達卡26日發布報告顯示，因為大幅折扣吸引消費者，美國零售額在11月1日至12月24日期間增長7.6%，高於預期的7.1%。 然而，由於高通脹、利率上升和經濟衰退等擔憂，民眾消費變得更謹慎，今年假日零售額增長低於去年的8.5%。包括亞馬遜和沃爾瑪 在內的零售商，為消除過剩庫存並將其保持正常水平，在節日期間提供大幅折扣。

從感恩節到網購星期一中間的五天時間裡，玩具到電子產品的需求強勁；但萬事達SpendingPulse 的報告顯示，電子產品的銷售額，在11月到12月24日近兩個月的時間內下降5.3%。服裝和餐廳類別的銷售額，分別增長 4.4% 和 15.1%，幫助提振整體銷售狀況。在線銷售額則在此期間增長10.6%，略低於去年 11% 的增幅。

萬事達卡高級顧問Steve Sadove表示，今年假日零售季與往年不同，零售商普遍的打折幅度很大，以適應高漲的通膨與節日聚會需求。

華人 Jenny李縮減今年一家人的服裝預算，她說，雖然相比汽油和旅行開支，服裝鞋子的漲幅並不大，但是按照優先級，新衣服支出大概也是最不需要的。最多是孩子衣服要買新的，但是她打算從更便宜的拼多多和淘寶去買。

報告顯示，消費者總體支出從疫情期間廣泛紓困金引發的揮霍中放緩，越來越多轉向食品等必需品，而在電子產品、家具、新衣服和其他非必需品上的支出，已出現消退跡象。 許多購物者傾向去更便宜的商店消費，例如1元店或沃爾瑪這樣的大賣場。

更多華人轉向拼多多和海淘，華人媽媽江女士表示，洋人可能覺得沃爾瑪十幾元的衣服很便宜，但是對華人來說，價格折算成人民幣，也是要近百元人民幣，而相比之下，中國的平台價格更有吸引力。他家今年的聖誕禮物和裝飾多數都是從淘寶海運過來的，能省下好幾倍的價錢。

消費者也更願意等待，與一年前相比，商店預計在聖誕節前的最後幾天會有更多最後一分鐘消費的顧客進入商店。全美零售联合会 (National Retail Federation) 估計今年假日销售增幅將放缓至6%至8%，而去年的增幅高达13.5%。