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洛杉磯華人組織淘金訪古旅 體驗當年華工拚搏奮鬥艱辛

記者張宏／洛杉磯即時報導
南加華人七天六夜探訪華人淘金修鐵路歷史。（林旭提供）
南加華人七天六夜探訪華人淘金修鐵路歷史。（林旭提供）

洛杉磯美中文化協會日前組織中加州與北加州，華人先輩淘金與修鐵路歷史之旅，該行程歷時七天六晚， 累計行程2000多英里，實地走訪和勘察當年華人淘金和修鐵路歷史，收集很多當年歷史資料和故事。

協會會長林旭表示，他們今年7月組織第一次的淘金和修鐵路的訪古之旅，一起親身體驗當年華工拚搏奮鬥的艱辛，也看到不少華人歷史遺跡由於沒有得到應有的保護而敗落的場景。因為反應不錯，10月8日到14日又組織第二次出遊，這次集結數十人參與。

他表示，這些行程都是他們專門設計，涵蓋了加州華工歷史。第一站是聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo），這裡有聖路易斯奧比斯波鐵路博物館（San Luis Obispo Railroad Museum）、聖路易斯奧比斯波歷史博物館（San Luis Obispo County Historical Museum）和唐人街遺址。感受當年華人在這裡修鐵路生活的場景。

第二天是去參觀中國胡同（China Alley）、三邑會館、皇朝餐館（Imperial Dynasty）等遺址，這些遺址多數關閉和敗落。第三天去奧克赫斯特（Oakhurst），當年這裡有很多華工在此，因此穿越奧克赫斯特一條被起名為中國小溪（China Creek）的小溪。這裡一直流傳著一位華人婦女開創洗衣店的傳奇故事。隨後參觀中國營地（Chinese Camp），這裡是1850年代淘金遺址。鼎盛時期，這裡曾經有5000多名華人礦工居住。為了淘金，他們聚集成為一個小鎮。這裡有雜貨店、藥舖、洗衣房、郵局等。如今已成為一個廢棄遺址，僅有三戶人家和一個小賣鋪。當年馬克吐溫還曾經在這裡體驗生活住過一段。

林旭表示，這七天行程都是專屬於華人歷史，是其他旅行社沒有行程。行程部分介紹來自吳琦幸所著「淘金路上」一書。在行程裡還安排參觀洛克鎮（Locke），這是在排華法案期間，一個叫李冰（Lee Bing，音譯）的華人說服名叫George Locke的白人，將十英畝的土地租給了華人。這個小鎮興旺發達起來，居民人數增加到600人，週末還有數百人來光顧餐館、酒館、商店和市場。二戰後逐漸蕭條，20世紀70年代末，洛克的後代們把這個小鎮賣給了一個香港開發商。如今，這個小鎮有約100名常住居民，包括退休人員、藝術家、務農的家庭。這裡人口不再以華人為主，但作為全美僅存的華人鄉村城鎮，這裡依然非常重要。

洛杉磯美中文化協會近日組織中加州與北加州，探訪華人先輩淘金與修鐵路歷史之旅。（林...
洛杉磯美中文化協會近日組織中加州與北加州，探訪華人先輩淘金與修鐵路歷史之旅。（林旭提供）

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