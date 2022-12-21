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今年全美賣出最貴的10棟房 4棟在洛杉磯總售價4.359億

洛杉磯訊
位於比佛利山的這處豪宅宛若一個莊園。（Hilton & Hyland地產公司）
位於比佛利山的這處豪宅宛若一個莊園。（Hilton & Hyland地產公司）

在美國房地產市場冷卻的情況下，豪宅銷售卻並沒有受影響，根據最新出爐的「2022年全美賣出的最貴豪宅」排名，前十名主要分布在紐約和漢普頓(The Hamptons)、洛杉磯和南佛羅里達（South Florida）。

根據房地產估價公司Miller Samuel 的數據，與前幾年相比，唯一的變化是豪宅銷售開始滲透到整個南佛羅里達州，而前幾年則是在棕櫚灘(Palm Beach)和邁阿密（Miami），尤其是在Manalapan、Coconut Grove 和 Coral Gables 的銷售額最高。

前十名包括洛杉磯地區四處，紐約都會區三處以及南佛羅里達州三處的豪宅。總體而言，2022 年是歷史上房地產銷售價格第二高的一年，價格為 5000 萬元及以上。根據數據，今年有六處房產以 1 億元或以上價格售出，去年為 十處房產。 截至12 月 15 日，有 33 處房產以 5000 萬元或以上的價格售出，而 2021 年為 49 處。去年前十處的總價為 14 億元，今年為 11 億元，與 2019 年大致持平。

洛杉磯位於前十的四套豪宅分別是：

排名第九：位於比佛利山（Beverly Hills）吉普路（Kip Dr.）9904號 ，以7500萬元售出。該住宅由知名歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）出售，由饒舌天王德瑞克（ Drake）購買，佔地 20 英畝，主屋內有七張床和 13 間浴室。 根據掛牌信息，房屋面積超過 2萬平方英尺。

排名第六：位於馬里布（Malibu）太平洋海岸高速路（ Pacific Coast Highway）27628號，以1 億元價格售出。這座佔地 9 英畝的懸崖頂莊園，被自助倉儲億萬富翁Tammy Hughes Gustavson賣給Allen傳媒創始人Byron Allen。 佔地約 1萬1000 平方英尺，主屋有四間臥室。 從房子到海灘的懸崖下的一條小路，可以使用高爾夫球接駁車前往。

排名第三：位於Holmby Hills查利克若斯路（Charing Cross Rd） 10231號 ，以1.199億元的價格售出。該住宅佔地3.5 英畝，住宅面積超過1萬1600平方英尺。

排名第二：位於貝萊爾（Bel Air）艾若路（Airole Way） 944號，以1.41 億元價格成交。這座命名為「The One」的洛杉磯樓王擁有21 間臥室、49 間浴室，在房產上市之前，其開發商野心勃勃地宣布將以 5 億元價格出售，此後標價為 2.95 億元。 在開發商的公司申請破產後，該物業未完工就被拍賣。

被命名為「The One」的洛杉磯豪宅，擁有21間臥室和49間浴室。 (Marc...
被命名為「The One」的洛杉磯豪宅，擁有21間臥室和49間浴室。 (Marc Angeles)
位於馬力布的這處成交價為1 億元的豪宅，坐擁無敵海景。(Redfin)
位於馬力布的這處成交價為1 億元的豪宅，坐擁無敵海景。(Redfin)

洛杉磯 房地產 佛羅里達州

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