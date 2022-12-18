我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

南加3車相撞 法拉利跑車肢解成兩半 釀1死1傷

記者 陳懿/即時報導
在高速的撞擊下法拉利跑車被撞成兩半，裡面的座椅和方向盤都掉散落在街道上。（圖片來源：影片截圖）
在高速的撞擊下法拉利跑車被撞成兩半，裡面的座椅和方向盤都掉散落在街道上。（圖片來源：影片截圖）

南加橙縣（Orange County）爾灣16日下午3點40分，發生一起三輛車相撞的車禍，釀成一人死亡一人受傷。法拉利（Ferrari）並當埸一分為二，並且肢解成多個碎片。

視頻來源：ONSCENETV & COUNTY NEWS/記者陳懿後製

事發地點在靠近石灰岩峽谷區域公園（Limestone Canyon Regional Park）附近的絲爾微拉多谷路（Silverado Canyon Road）以北的聖提牙哥谷路（Santiago Canyon Road），三輛汽車分別是一輛紅色的法拉利（Ferrari）、豐田（Toyota）的Venza箱型車，和一輛馬自達（Mazda）轎車。

在高速的衝撞下，三輛車都被撞成碎片，玻璃和鐵片散落在道路上。其中最嚴重的是紅色法拉利，從現場畫面能看到，車身被撞的「肚破腸流」，直接分成兩半，並肢解成多個碎片，裡面的座椅和零件都掉落出來。

車禍中一人當場身亡，另一位已送醫急救。加州公路巡警隊公關 Anselmo Templado 向福斯電視台證實，法拉利的司機尼科萊蒂 (Robert Nicoletti) 因撞擊力被拋出車外，受了致命傷。另兩輛汽車的駕駛則沒事。

調查人員表示，速度似乎是事故的一個因素，目前還未查出車禍的負責人，但警方表示和超速有一定關連。

在高速的撞擊下法拉利跑車被撞成兩半，裡面的座椅和方向盤都掉散落在街道上。（圖片來...
在高速的撞擊下法拉利跑車被撞成兩半，裡面的座椅和方向盤都掉散落在街道上。（圖片來源：影片截圖）

車禍 汽車 加州

上一則

洛縣庫市家暴案 施暴丈夫逃跑時被警槍殺

延伸閱讀

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身
橙縣華商會獎學金 即起申請

橙縣華商會獎學金 即起申請
橙縣性虐待狂判終身監禁 色膽包天在GPS監控期姦殺四女

橙縣性虐待狂判終身監禁 色膽包天在GPS監控期姦殺四女
橙縣華裔官員 遭嗆滾回中國

橙縣華裔官員 遭嗆滾回中國
南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓
有錢也買不到了…Ferrari全新Purosangue停止接單2年

有錢也買不到了…Ferrari全新Purosangue停止接單2年

熱門新聞

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

2022-12-12 02:20

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」

感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」
法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味