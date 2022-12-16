經文處頒僑務榮譽職聘書 服務僑社彰顯台灣
中華民國僑務委員會器重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，依規定聘任僑務榮譽職人士。駐洛杉磯經濟文化辦事處15日（週四）在洛僑中心舉行新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，續為僑胞提供優質服務。
在頒獎典禮中，駐洛杉磯經文處處長黃敏境頒發了聘書，洛僑中心陳敏永主任、副主任劉岱欣、鄭心茹，以及橙僑中心蕭蓓如主任出席。
獲得聘任僑務榮譽職人士包括，僑務諮詢委員：余艷濃、梁永泰、陳健邦、廖介民、林翠雲；
僑務顧問：方美瓊、王潞潞、古志明、冉淑綺、杜惠莉、官慧珍、周金生、周賜軒、侯微月、曹笑蓮、陳慶恩、傅舟山、黃惠聰、楊茂生、劉雅薇、劉盧蔭、賴泱璇、韓和元、鄺松齡、張欣珠、汪蔚興、冉瑞宜、張金翼、黃美月、裴映棋、王孟恩、李彩儀、郭秀梅、陳景星、李立華、徐洸玲、陳素琴；僑務促進委員：丁永樂、巫秀珍、黃錦雲。
黃敏境表示，此次聘任僑務榮譽職人士，有對僑界奉獻良多的資深前輩，也有熱情投入的年輕一代，他們有些人在台灣出生長大、有些人來自其他地方，但都認同中華民國，對服務僑界有責任心。黃敏境期待未來僑務委員們能夠善盡責任，團結僑社，讓台灣最真、最善、最美的一面，展示給美國主流社會，促進僑界和諧，讓大家一起為台灣打拼，彰顯台灣軟實力。
上一則
FB留言