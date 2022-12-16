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經文處頒僑務榮譽職聘書 服務僑社彰顯台灣

記者張庭瑜/艾爾蒙地市即時報導
所有僑務榮譽職獲聘人員在洛僑中心前與黃敏境處長陳敏永主任等合影。（記者張庭瑜/攝影）
所有僑務榮譽職獲聘人員在洛僑中心前與黃敏境處長陳敏永主任等合影。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國僑務委員會器重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，依規定聘任僑務榮譽職人士。駐洛杉磯經濟文化辦事處15日（週四）在洛僑中心舉行新續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，續為僑胞提供優質服務。

在頒獎典禮中，駐洛杉磯經文處處長黃敏境頒發了聘書，洛僑中心陳敏永主任、副主任劉岱欣、鄭心茹，以及橙僑中心蕭蓓如主任出席。 

獲得聘任僑務榮譽職人士包括，僑務諮詢委員：余艷濃、梁永泰、陳健邦、廖介民、林翠雲；

僑務顧問：方美瓊、王潞潞、古志明、冉淑綺、杜惠莉、官慧珍、周金生、周賜軒、侯微月、曹笑蓮、陳慶恩、傅舟山、黃惠聰、楊茂生、劉雅薇、劉盧蔭、賴泱璇、韓和元、鄺松齡、張欣珠、汪蔚興、冉瑞宜、張金翼、黃美月、裴映棋、王孟恩、李彩儀、郭秀梅、陳景星、李立華、徐洸玲、陳素琴；僑務促進委員：丁永樂、巫秀珍、黃錦雲。

黃敏境表示，此次聘任僑務榮譽職人士，有對僑界奉獻良多的資深前輩，也有熱情投入的年輕一代，他們有些人在台灣出生長大、有些人來自其他地方，但都認同中華民國，對服務僑界有責任心。黃敏境期待未來僑務委員們能夠善盡責任，團結僑社，讓台灣最真、最善、最美的一面，展示給美國主流社會，促進僑界和諧，讓大家一起為台灣打拼，彰顯台灣軟實力。

黃敏境致詞多次提及僑務委員的重要性。（吳俊毅提供）
黃敏境致詞多次提及僑務委員的重要性。（吳俊毅提供）
到場約有50位嘉賓，一一等待唱名上台領證書。（記者張庭瑜/攝影）
到場約有50位嘉賓，一一等待唱名上台領證書。（記者張庭瑜/攝影）
僑務諮詢委員獲頒證書後與黃敏境（左三）合影。（吳俊毅提供）
僑務諮詢委員獲頒證書後與黃敏境（左三）合影。（吳俊毅提供）

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