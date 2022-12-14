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南加華人為警方寒冬送暖

記者啟鉻／工業市即時報導
活動主辦者、部分參與者與警方負責人合影。（記者啟鉻／攝影）
活動主辦者、部分參與者與警方負責人合影。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區華人團體14日舉辦為洛杉磯縣警局工業市分局「寒冬送暖」活動。為警方執勤人員送去中餐便當、特別製作花生米及禮物。工業市分局局長瑞科特（Rick O. Rector）表達謝意，他說，警方保持與亞裔社區開放溝通管道，目的是建立信任和尊重關係，說明警方能夠與社區團結，並可達到強有力榜樣作用。

視頻來源：記者啟鉻

活動由哈岡華人協會、「社區治安人人有責基金會」(TACF )共同舉辦。華興保險總裁張國興、美國洛杉磯百年獅子會創會會長張文鎮及哈岡華協與TACF部分成員參加，包括華協會長方孝偉、TACF組織創辦人Chuck Sun、副會長管毅秀、共同創辦人Alice Hsiao，還有部分義工。

方孝偉表示，這是第二次為警員舉辦「寒冬送暖」活動，工業市分局轄區有不少華人居民，也有不少人在當地做工，大家同在一個社區，警員與民眾是兄弟姐妹，猶如生命共同體。華人團體感謝警員對華人社區在治安方面所做努力，華人最關心治安，也希望雙方溝通更好，溝通更緊密。

張國興說，這是感恩的季節，希望華人社區人士都積極努力，讓大家知道，社區華人居民與警方建立緊密配合關係，做好守望相助，將安全與和平帶給我們社區。

TACF副會長管毅秀表示，上一次舉辦活動是在晚間，因為晚間氣溫較低，能夠讓執勤警員感受來自華人的溫暖。這次共送來中餐便當及特別製作花生米百餘份，還有一些禮物。TACF在2020年3月成立，有千餘名成員。是華人與警察之間橋樑，為華人社區增光，並能與警方溝通，解決華人遇到的各種治安困擾。

工業市分局隊長汝阿諾（Jose A. Ruano）不忘提醒華人，假日季出行購物更要注意安全。他說，在轄區內有一些遊民仍居無定所，現在已經設立收容所，提供遊民晚間住宿。由於遊民不總是在一個固定地點，現在統計當地遊民數量有很多困難。

華人 遊民 工業市

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