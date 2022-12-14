我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

聯準會這次升息2碼 暗示要到2024年才會降息

南加爾灣加大驚現男女屍體 生前同居 疑謀殺後自殺

記者劉子為/爾灣即時報導
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加橙縣爾灣加大的教學樓13日驚現兩具屍體，死者為有關係的一男一女，警方尚未公布死者身份。警方研判該案結合謀殺和自殺（murder- suicide）。雖然爾灣的華裔居民比例極高，但警方也未透露死者的族裔背景。

爾灣警局發言人戴維斯（Karie Davies）表示，兩具屍體於13日下午4點在社會科學教學樓B（Social Science Plaza, Building B)附近發現，目前推測是謀殺後自殺。兩名死者都不是爾灣加大的在讀學生，但男性死者曾於2019年在爾灣加大註冊。

戴維斯指出，警方尚未能確認死者的具體關係，但已經調查出二人死前在爾灣一住所同居，但並非夫妻關係。警方也尚未公布死者身份，只透露二人皆已成年。現場沒有發現任何武器，也暫未發現有嫌疑的第三人。

戴維斯還透露，爾灣警局此前曾接觸過男性死者，但還不能告知是因為什麼事件。

爾灣加大一學生表示，13日下午曾收到學校發布的警報短信，通知「有警察在社會科學樓附近辦案」。半小時後，他又收到新的消息表示「案件不會對師生們產生威脅」。

爾灣加大校長吉爾曼（Howard Gillman）也於13日晚發表公開信，他在表達惋惜的同時，也勸慰師生們不要過於擔心，「我們還在努力收集信息，以調查案件的來龍去脈，但警方已確定該案件不會對爾灣加大社區造成更深的傷害」。

爾灣警方呼籲能提供線索的民眾致電：949- 824-5223，或聯繫警探John Sanders：949-724-7233 ，或寄電郵至[email protected]）。

爾灣加大 警察 南加

上一則

聖誕佳節安全布置裝飾該做和不該做的小貼士

延伸閱讀

冤獄25年 喬州2男子獲釋

冤獄25年 喬州2男子獲釋
NBA／詹姆斯、戴維斯聯手砍69分 終結3連敗

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手砍69分 終結3連敗
NBA／飆新高43分 騎士米契爾重創湖人防線

NBA／飆新高43分 騎士米契爾重創湖人防線
驚悚畫面…蛇鰻被蒼鷺吞下肚 硬爆鑽破胃壁和喉嚨突圍

驚悚畫面…蛇鰻被蒼鷺吞下肚 硬爆鑽破胃壁和喉嚨突圍
NBA／戴維斯狂轟生涯次高55分 湖人近10戰強奪8勝

NBA／戴維斯狂轟生涯次高55分 湖人近10戰強奪8勝
世足賽／擋下加拿大隊史第1球 比利時門將「做功課」收成效

世足賽／擋下加拿大隊史第1球 比利時門將「做功課」收成效

熱門新聞

洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統
社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過