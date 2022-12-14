南加爾灣加大驚現男女屍體 生前同居 疑謀殺後自殺

屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加 橙縣爾灣加大 的教學樓13日驚現兩具屍體，死者為有關係的一男一女，警方尚未公布死者身份。警方研判該案結合謀殺和自殺（murder- suicide）。雖然爾灣的華裔居民比例極高，但警方也未透露死者的族裔背景。

爾灣警局發言人戴維斯（Karie Davies）表示，兩具屍體於13日下午4點在社會科學教學樓B（Social Science Plaza, Building B)附近發現，目前推測是謀殺後自殺。兩名死者都不是爾灣加大的在讀學生，但男性死者曾於2019年在爾灣加大註冊。

戴維斯指出，警方尚未能確認死者的具體關係，但已經調查出二人死前在爾灣一住所同居，但並非夫妻關係。警方也尚未公布死者身份，只透露二人皆已成年。現場沒有發現任何武器，也暫未發現有嫌疑的第三人。

戴維斯還透露，爾灣警局此前曾接觸過男性死者，但還不能告知是因為什麼事件。

爾灣加大一學生表示，13日下午曾收到學校發布的警報短信，通知「有警察 在社會科學樓附近辦案」。半小時後，他又收到新的消息表示「案件不會對師生們產生威脅」。

爾灣加大校長吉爾曼（Howard Gillman）也於13日晚發表公開信，他在表達惋惜的同時，也勸慰師生們不要過於擔心，「我們還在努力收集信息，以調查案件的來龍去脈，但警方已確定該案件不會對爾灣加大社區造成更深的傷害」。

爾灣警方呼籲能提供線索的民眾致電：949- 824-5223，或聯繫警探John Sanders：949-724-7233 ，或寄電郵至[email protected]）。