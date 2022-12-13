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影/洛縣高速路驚見汽車開的東倒西歪 果真撞天橋視頻

記者劉子為/柔似蜜即時報導
車輛撞上天橋瞬間（Regina Jones)
車輛撞上天橋瞬間（Regina Jones)

11日凌晨，在10號高速公路經過洛杉磯縣華人不算少數的羅斯密（Rosemead，亦譯柔似蜜）市的路段，一輛異常行駛的汽車徑直撞上了天橋右側的牆壁，在空中翻轉一圈，場面十分駭人。事故發生後，有熱心路人前去救助被困在車中的司機和乘客。

視頻來源：Regina Jones/記者劉子為後製

事故全程恰巧被路人瓊斯（Regina Jones）用手機記錄下來。事發前，瓊斯和在開車的丈夫留意到前方有輛車開得東倒西歪，極有可能發生危險。丈夫立馬和前車拉開了距離，同時瓊斯決定用手機錄影以防意外發生。沒想到才拍攝幾分鐘，前車就偏離了軌道，在快要進入天橋的橋洞時，車猛然撞上橋洞的牆壁。因為猛烈的撞擊力，車直接在空中翻轉了一圈，最後側翻在地，車內的東西灑了一地。

瓊斯的丈夫決定在路邊停車幫忙，並囑咐家人停留在車上。他走到事故車前，試圖援助被困的司機和乘客。車上的乘客一直在無助地向瓊斯丈夫求救，大喊「我要死了」（I am dying），瓊斯夫婦推測乘客和司機是父子關係。

路過的摩托車司機也紛紛停下來幫忙，這些路人們首先嘗試合力將車推回正位，但沒有成功。接著，他們試圖敲開車窗和車門，大家齊心協力，嘗試了不同的辦法進行救援。

不久後，救援團隊也趕到現場。經過調查，司機被判定為酒駕，和乘客一起被送往醫院治療。

瓊斯是社會工作者，他認為該事故應給人們敲醒警鐘，在開車時不僅要顧及自身的駕駛，同時要留意周遭的車況。瓊斯表示，如果她和丈夫沒有留意到前車的異常駕駛並保持距離，他們很可能被捲入事故。

好心路人在現場進行救援。（Regina Jones）
好心路人在現場進行救援。（Regina Jones）

手機 汽車 洛杉磯

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