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終結遊民？ 洛市新市長三把火 宣布流浪危機為緊急狀態

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
貝斯在上任第二日即宣布流浪危機為緊急狀態，希望徹底掃除流浪漢危機。（unsplash截圖）
貝斯在上任第二日即宣布流浪危機為緊急狀態，希望徹底掃除流浪漢危機。（unsplash截圖）

洛杉磯市首位女市長貝斯(Karen Bass)12月11日（週日）監誓就任後，宣布流浪漢危機為緊急狀態（state of emergency），隨後發表聲明，將於六個月內大力揮掃流浪漢，並將其安頓住處。

貝斯宣布緊急狀態後，市議會則澄清該舉措仍待批准，而為了達成選舉選言，貝斯也立即召見市府有關單位提交解決方案，希望能於寒冬中有效解決遊民問題。貝斯表示，她希望能以更快的速度讓遊民盡快找到住處，也希望能加速加蓋住房。未來她會積極在市府官員和市府部門之間進行協調，以便達成目標。

貝斯宣布緊急狀態後，她被授予的權力為調動現有資金、加快批准建築租賃、監管、許可流程、或徵用房產作為臨時住房、在不需競爭性招標程序下花錢購買設施和服務、任何支出也不需市議會批准。

現階段洛市尚有 4萬1000 人流落街頭，其中2萬8000 人沒有任何遮蔽物過夜。而在競選期間，貝斯曾多次表示她會在任期第一年為其中1萬7000人安頓住處，並預估期間將花費約1 億元。貝斯也在上任後的第二日發布聲明，預估將在六個月內結束緊急狀態，目前暫定計畫為為內部安全（Inside Safe），而詳細內容會在近幾日公布，基本上她將會採取必要手段來徹底改變洛市現狀。 

洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，和市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）對貝斯聲明給予正面回應。韓珍妮更表示，這是需要全員全力關注、合作的挑戰。而貝斯被授予緊急狀態權力，仍須市議會每 30 天授權一次，第一階段將於13日（週二）提交給市議會批准。而洛市住房危機曾在前市長賈西提 (Eric Garcetti) 領導下，一度好轉，但仍飽受批評。

據悉，貝斯將第一清掃階段鎖定市中心內大型遊民營地，溫加特基金會（Weingart Foundation）總裁桑塔納（Miguel Santana）表示，他也會積極協助市長度過難關，目前他與小組成員仍在研究遊民暫定住處、酒店改造等方案。

全民幫助無家可歸者組織（People Assisting the Homeless ）總裁迪茨 (Jennifer Hark Dietz) 表示，貝斯對終結流浪問題非常有一套，處理方式也較有系統性。相信在緊急狀態下，市議會可以善用行政部門力量將服務系統持續改進，並大幅增加急需住房的生產。 

緊急狀態 遊民 洛縣

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