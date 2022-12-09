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聖谷盜竊「四人幫」制式作案 連帽衣白手套傍晚入屋

記者趙健／天普市即時報導
四人入室盜竊團夥近日在天普市頻頻作案。 （視頻截圖）
四人入室盜竊團夥近日在天普市頻頻作案。 （視頻截圖）

華人社區天普市（Temple City），近日有多位屋主稱遭遇盜竊，犯罪嫌疑人疑似為同一夥人，即四名身穿連帽衛衣的男子。有屋主表示，盜賊企圖闖入時，家中警報器已被觸發，但警方卻沒有趕到現場。

視頻來源：受害者；記者趙健/後製

據其中兩家屋主提供的影像資料來看，兩家攝像頭分別拍下的犯罪嫌疑人體型特徵高度吻合，均身著連帽衛衣、腳穿白色或黑色運動鞋，佩戴口罩，其中有人還戴著白色手套，作案時全都會將兜帽戴起，作案時間也高度相似，都是在傍晚7時30分左右潛入後院。

其中一名屋主說，歹徒砸碎後門玻璃闖入家中，洗劫了屋內的財物。但幸好案發時家裡沒人，否則面對四名身強體壯的歹徒真不知道如何招架。另外，該屋主說，「家裡的警報器已被觸發，但警方並未到場。」

據另一位屋主描述稱，當時自家屋內有人並且亮著燈，四名嫌疑人仍從後院闖入，所幸後院的德國牧羊犬（German Shepherds）咆哮將歹徒嚇跑。

還有天普市居民表示，就在上個月家中也遭遇了同樣的情況，案發於傍晚約7時20分有人闖入後，該居民立刻警告家中有槍並且正在報警，這才嚇跑這夥人。事後屋主有立刻聯繫警方，當時警方表示會上門調查，但後來並未出現。

在過去幾週內，當地多個居民稱家中被該犯罪團夥「光顧」，並均有視頻錄像為證。而迄今，警方對此僅表示會加強對該地區的巡邏。

屋內有人也照偷不誤。（視頻截圖）
屋內有人也照偷不誤。（視頻截圖）

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