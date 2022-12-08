影/歐洲旅行 跟團的樂趣自駕無法體會

盧浮宮。（世紀遊輪提供）

誰說跟團只是上車睡覺，下車拍照？跟著旅行團去旅遊有別樣的樂趣，全程四星酒店一站式省心服務、跟著帥哥導遊美女領隊玩當地心水（意指喜歡）景點，還能和天南海北的團友分享人生感悟。世紀遊輪推出繽紛歐洲團15日七國遊，讓大家有豐富的暢遊歐洲體驗。

歐洲遊15天跑七個國家全程3000公里，基本囊括七個國家精華景點。為讓旅客的旅遊節奏更舒服，沿途酒店全都是四星，從巴黎入境歐盟，從羅馬離開，世紀遊輪特別在到達和出發地分別安排三日的停留，讓大家緩解時差和旅途的疲憊。舒適的大巴、貼心靠譜的義大利 司機，盡職盡責的導遊和領隊。每天大家早上吃完早餐出發，一路只需負責欣賞美景，不用像自駕遊那般做攻略和設定行程路線。

一個旅行團的靈魂人物是導遊，他決定這個團的和諧和樂趣指數。在入境巴黎戴高樂機場時，身高183公分，穿著潮牌的導遊初易澤閃亮登場，立刻收穫團上不少迷妹迷姐。當他說出自己曾是法國僱傭兵時，大家都肅然起敬，頓時安全感爆棚。要知道這一路歐洲各種小偷橫行，但是團友們都沒有任何財物損失，全靠初導僱傭兵的氣場震懾，同時目光如炬幫大家鑑別小偷。

恢復旅遊的歐洲景點人潮湧動，也全靠初導183公分的身高讓大家在人群中能輕易找到組織。在旅行社行程的基礎上，為豐富旅客體驗，初導加入不少他個人心水的本地行程。如在荷蘭看攔海大壩，了解當地人如何填海造地。在瑞士乘坐金色山口火車，在琉森乘坐遊船，深入體會當地的湖光山色，還指導大家拍攝網紅視頻。

一個景點在不同時間有不同的樣貌，在落日裡乘船行駛在威尼斯運河上，感受金色陽光下的水城。為讓大家深入了解文藝復興和梵蒂岡的宗教背景，旅行社特別安排專業導遊講解。初導還是一個浪漫的人，在巴黎最後一天，某個夕陽西下時，安排大巴停下來，讓大家欣賞塞納河落日作為告別。在電影 「羅馬假日」拍攝的台階上，和團裡的女性們模仿電影裡公主和記者的浪漫橋段拍照。 一名團友說，這些景點因為這些人和人的互動而變得更有記憶點。

領隊Rebecca全程是攝影師擔當，她每天都拿著兩個手機 為全團的人拍照，再一一發送給每個人。雖然這些景點她來過多次，但也和第一次來的團友們一樣保持著好奇心和熱情。她每天晚上回到酒店已很疲憊，但還是和興致勃勃想聊天想喝酒的團友們一起。有團友生病，她也是跑前跑後的買藥。每天她都要確認四十多個團友是否到齊和掉隊，團上有一個80多歲的長者，她時刻留意著，生怕老爺子走丟或體力不支。