我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報逾千員工罷工24小時 40多年來首見

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

影/歐洲旅行 跟團的樂趣自駕無法體會

本報記者/洛杉磯即時報導
盧浮宮。（世紀遊輪提供）
盧浮宮。（世紀遊輪提供）

誰說跟團只是上車睡覺，下車拍照？跟著旅行團去旅遊有別樣的樂趣，全程四星酒店一站式省心服務、跟著帥哥導遊美女領隊玩當地心水（意指喜歡）景點，還能和天南海北的團友分享人生感悟。世紀遊輪推出繽紛歐洲團15日七國遊，讓大家有豐富的暢遊歐洲體驗。

歐洲遊15天跑七個國家全程3000公里，基本囊括七個國家精華景點。為讓旅客的旅遊節奏更舒服，沿途酒店全都是四星，從巴黎入境歐盟，從羅馬離開，世紀遊輪特別在到達和出發地分別安排三日的停留，讓大家緩解時差和旅途的疲憊。舒適的大巴、貼心靠譜的義大利司機，盡職盡責的導遊和領隊。每天大家早上吃完早餐出發，一路只需負責欣賞美景，不用像自駕遊那般做攻略和設定行程路線。

一個旅行團的靈魂人物是導遊，他決定這個團的和諧和樂趣指數。在入境巴黎戴高樂機場時，身高183公分，穿著潮牌的導遊初易澤閃亮登場，立刻收穫團上不少迷妹迷姐。當他說出自己曾是法國僱傭兵時，大家都肅然起敬，頓時安全感爆棚。要知道這一路歐洲各種小偷橫行，但是團友們都沒有任何財物損失，全靠初導僱傭兵的氣場震懾，同時目光如炬幫大家鑑別小偷。

恢復旅遊的歐洲景點人潮湧動，也全靠初導183公分的身高讓大家在人群中能輕易找到組織。在旅行社行程的基礎上，為豐富旅客體驗，初導加入不少他個人心水的本地行程。如在荷蘭看攔海大壩，了解當地人如何填海造地。在瑞士乘坐金色山口火車，在琉森乘坐遊船，深入體會當地的湖光山色，還指導大家拍攝網紅視頻。

一個景點在不同時間有不同的樣貌，在落日裡乘船行駛在威尼斯運河上，感受金色陽光下的水城。為讓大家深入了解文藝復興和梵蒂岡的宗教背景，旅行社特別安排專業導遊講解。初導還是一個浪漫的人，在巴黎最後一天，某個夕陽西下時，安排大巴停下來，讓大家欣賞塞納河落日作為告別。在電影「羅馬假日」拍攝的台階上，和團裡的女性們模仿電影裡公主和記者的浪漫橋段拍照。 一名團友說，這些景點因為這些人和人的互動而變得更有記憶點。

領隊Rebecca全程是攝影師擔當，她每天都拿著兩個手機為全團的人拍照，再一一發送給每個人。雖然這些景點她來過多次，但也和第一次來的團友們一樣保持著好奇心和熱情。她每天晚上回到酒店已很疲憊，但還是和興致勃勃想聊天想喝酒的團友們一起。有團友生病，她也是跑前跑後的買藥。每天她都要確認四十多個團友是否到齊和掉隊，團上有一個80多歲的長者，她時刻留意著，生怕老爺子走丟或體力不支。

團員有夫妻、姐妹、朋友，還有單獨出遊的團友，來自天南海北不同職業，一些興趣相投的團友晚上會和導遊領隊一起聊天，分享見聞和各自人生的故事，這種體驗是自己或一家人出門旅遊無法體會的。

團友們在凱旋門下合影。（世紀遊輪提供）
團友們在凱旋門下合影。（世紀遊輪提供）
身高183cm，穿著潮牌的導遊初易澤閃亮登場。（世紀遊輪提供）
身高183cm，穿著潮牌的導遊初易澤閃亮登場。（世紀遊輪提供）
每個國家的酒店各有風情。（世紀遊輪提供）
每個國家的酒店各有風情。（世紀遊輪提供）
巴黎夜幕下的凱旋門。（世紀遊輪提供）
巴黎夜幕下的凱旋門。（世紀遊輪提供）
沿途欣賞歐洲各地不同的美景。（世紀遊輪提供）
沿途欣賞歐洲各地不同的美景。（世紀遊輪提供）
瑞士琉森。（世紀遊輪提供）
瑞士琉森。（世紀遊輪提供）
每天早上嶄新的義大利大巴準時出現在門口。（世紀遊輪提供）
每天早上嶄新的義大利大巴準時出現在門口。（世紀遊輪提供）
瑞士琉森。（世紀遊輪提供）
瑞士琉森。（世紀遊輪提供）
荷蘭阿姆斯特丹的夢幻夜景。
荷蘭阿姆斯特丹的夢幻夜景。
在電影「羅馬假日」拍攝的台階上，導遊（右）和領隊Rebecca示範電影裡公主和記...
在電影「羅馬假日」拍攝的台階上，導遊（右）和領隊Rebecca示範電影裡公主和記者的浪漫橋段拍照姿勢。（世紀遊輪提供）
義大利司機把大家的行李一個個放置妥當。（世紀遊輪提供）
義大利司機把大家的行李一個個放置妥當。（世紀遊輪提供）
全程四星酒店。（世紀遊輪提供）
全程四星酒店。（世紀遊輪提供）
威尼斯乘坐貢多拉遊水城。（世紀遊輪提供）
威尼斯乘坐貢多拉遊水城。（世紀遊輪提供）
歐洲旅遊復甦中。（世紀遊輪提供）
歐洲旅遊復甦中。（世紀遊輪提供）

電影 義大利 手機

上一則

假日季網購騙局多 消費者應提高警惕

延伸閱讀

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
雨傘裝可憐？日網友奇招讓小偷良心發現 網笑：更想偷

雨傘裝可憐？日網友奇招讓小偷良心發現 網笑：更想偷
16歲李嫣遊巴黎穿透視裝 網驚：大膽作風像王菲

16歲李嫣遊巴黎穿透視裝 網驚：大膽作風像王菲
庇護無證客 德州第二輛大巴抵費城

庇護無證客 德州第二輛大巴抵費城
港「團進團出」安排匆促 首團酒店內吃便當

港「團進團出」安排匆促 首團酒店內吃便當
巴黎崛起挑戰倫敦 搶歐洲最大股市頭銜

巴黎崛起挑戰倫敦 搶歐洲最大股市頭銜

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘
給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛
中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令

中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令