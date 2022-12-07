全美大學女足決賽 UCLA落後兩球逆轉勝

洛杉磯加大女足（藍衣）在加時賽攻入致勝的一球。（UCLA）

全美大學體育協會（National Collegiate Athletic Association, NCAA ）女足決賽5日晚在北卡羅萊納（North Carolina）Cary市足球 場進行。洛杉磯加州大學（UCLA ）一度以0比2落後，但在最後十分鐘追平；進入加時賽又攻入一球，終場以3比2擊敗北卡羅來納大學隊，第二次贏得NCAA全美大學冠軍。

影音來源：UCLA╱記者丁曙後製

該場比賽打得驚心動魄，NCAA排名第一的 UCLA女子足球隊，對決二號種子北卡羅來納大學女足隊。UCLA棕熊隊（Bruins）在常規賽第80分鐘時還以0比2落後，但在最後十分鐘內梅開二度，將比分追平進入加時賽。第107分鐘，UCLA隊員Ally Cook遠程勁射，皮球被對方守門撲出；但中場球員 Maricarmen Reyes迅速跟上，截住反彈落地的皮球，右腳一掃踢進大門，取得了決賽制勝的一球。

洛杉磯加大女足隊是NCAA歷史上第一支在兩球落後的情況下，逆轉奪冠的足球隊，主教練奧扎薩（Margueritte Aozasa）也成為 NCAA女子足球歷史上，首位擔任主教練第一年就贏得全國冠軍的教練。