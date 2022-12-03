我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

世足賽／梅西黃金左腳再發功 擠進金靴射手榜

綠營台灣地方選舉大敗 「抗中保台」用錯地

本報記者／洛杉磯即時報導
張競博士帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」。（視頻截圖）
張競博士帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」。（視頻截圖）

海外中國國民黨聯盟3日舉辦「九合一選舉結果對兩岸及中美台關係的影響」線上論壇，邀請台美四位資深政治評論員，對本次台灣選舉對2024年總統大選影響，對兩岸關係、國際關係影響等話題進行了深入討論。

四位嘉賓分別是張競博士，帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」，他曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士；張麟徵教授帶來「選舉結果對兩岸關係的影響 」，他是台大名譽教授，台灣著名政治學者；雷倩主任委員帶來「選舉結果對中美台關係的影響 」，她是現任信心希望聯盟黨主席兼秘書長，中華婦女聯合總會主任委員；以及花莉娜理事長帶來「民主選舉全民監票的重要性」，她是全民監票行動聯盟發起人、理事長。                                  

其中張競對本次台灣九合一選舉進行了深入分析，並對2024年總統大選幾個決定因素進行解讀。台灣本次選舉中，再現2018年大敗結果，在22個縣市中，最終得五席，比之前的七席減少兩席，而重要的台北市長選舉中敗給了國民黨。

張競說，本次綠營在選舉中的失敗，一個主要原因是打錯了牌，使用「抗中保台」策略在本次地方選舉上，宛如「將豬腳上席給廟宇和尚」，上錯了菜。他說，九合一地方選舉與2024年立委和總統選舉有明顯差別，兩次選舉的公職人員在決策領域差別巨大，「抗中保台」在地方選舉不奏效。

那麼是否意味著藍營會繼續會在2024年總統選舉中旗開得勝？其實不然。張競分析，不要以為「抗中保台」策略在2024年選舉中會失效，屆時兩岸關係將成為兩黨繞不開的話題。對於藍營來說，如何不迴避該問題，並提出可行的兩岸相處政策，進行嚴肅辯論是贏得2024年的關鍵。

張競還表示，2024年中央選舉將受國際事件的影響，包括國際強權之間的對峙等，都是有待觀察的因素。就如香港反送中事件，烏克蘭戰爭都深深影響了台灣過去的選舉。他說，中國大陸軍艦繞台持續已久，他不認為這將會持續影響台灣人民選票的投向。此外，在2024年中央選舉中，兩黨如何重整選戰隊伍，重塑黨內個人聲望也很關鍵。

海外中國國民黨聯盟3日舉辦「九合一選舉結果對兩岸及中美台關係的影響」線上論壇。（...
海外中國國民黨聯盟3日舉辦「九合一選舉結果對兩岸及中美台關係的影響」線上論壇。（視頻截圖）
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌。（視頻截圖）
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌。（視頻截圖）

國民黨 反送中

上一則

世界晚報／老太故意推倒摩托 鄰居頭疼又無奈是為何？

延伸閱讀

新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命

新聞眼／論文門翻版 民進黨恐一屍三命
印尼將通過新法 禁止婚外性行為、同居 辱總統恐囚3年

印尼將通過新法 禁止婚外性行為、同居 辱總統恐囚3年
九合一選舉影響 今越洋視訊討論

九合一選舉影響 今越洋視訊討論
新聞評論／用選票告訴國際：蔡英文失去台灣人信任

新聞評論／用選票告訴國際：蔡英文失去台灣人信任
觀察站／國政魄力、兩岸路線 拚2024大位關鍵

觀察站／國政魄力、兩岸路線 拚2024大位關鍵
外媒分析台地方大選：聚焦疫情與內政 中國無太大角色

外媒分析台地方大選：聚焦疫情與內政 中國無太大角色

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿