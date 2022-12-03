郊狼咬腿拖行兩歲童 父親狼口救女千鈞一髮

郊狼咬住兩歲女童左腿拖行。（KTLA)

一隻郊狼突然一口咬住兩歲女童的左腿，在她倒地後繼續拖行，女孩大聲哭喊，父親奔跑過來跺腳斥退郊狼。驚險一幕發生在12月2日（週五），位於洛杉磯 的聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills）的一戶住家前。

影音：監控；後製：記者朱敏梓

監控視頻顯示，蹣跚學步的女孩被土狼咬住拖倒，一切發生在幾秒鐘內。女孩的父母 Shira 和 Ariel Eliyahuo 事後告訴說，當時他們剛從學前班回到家，把女兒從停在家門口的汽車 座椅上抱下來。當他們回身收搶她的玩具時，一隻郊狼迅速奔向女孩，咬住她的左腿拖到人行道上，當時她的臉朝下擦地受傷。

女孩的母親 Shira 解釋道，「有那麼一瞬間，他（Ariel）剛轉身進了車，聽到了女兒的尖叫聲，卻沒有看到郊狼，以為她只是摔倒了。直到他跑過去時，看到了郊狼。」

然而，這隻郊狼似乎並不在意，也沒有立即離開，逗留了一會兒，直到Ariel向牠扔石頭。

Shira談到女兒的傷勢時說，「她的左腿有很多划痕，其中一條很深」。「我們不得不去急診室，必須給她注射狂犬病疫苗 。郊狼拖著她，所以她的臉也有點瘀傷。」

當天晚上，又一隻郊狼突然出現在這家人的門前，Ariel將牠趕回灌木叢中。這家人對住家附近越來越多的郊狼感到厭倦。他們希望避免這樣的襲擊發生在另一個孩子身上，並希望市府能夠參與進來，將郊狼從他們的社區趕走。