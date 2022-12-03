南加冬季去滑雪 洛城附近四雪場

Mt.Baldy雪場的優美景色（Mt.Baldy Resort官網）

時令進入12月冬季，隨著降溫和部分山區降雪，南加州 也迎來了滑雪 季。眾多雪場有那些距離洛杉磯 比較近？各個雪場有何特色？不會滑雪或不喜歡滑雪能去嗎？本文整理了四個離洛杉磯車程三小時內的滑雪場，以及每個地點有哪些玩法。

1. Mountain High。位於萊特伍德 （Wrightwood），是最接近洛杉磯的滑雪場之一，它包括了三個度假區。西區有較複雜的地形，適合有基礎的滑雪愛好者；北區地形簡易，適合親子出行和初學者，不會或不敢滑雪的遊客可以嘗試滑雪胎（snow tubing），也能體驗滑雪的快感；東區雪況最佳，有最長的雪道，沿途的風景也十分美麗。

2. Snow Valley。位於Running Springs，遊客數量會比熱門雪場較少。該山坡因為較平緩，適合初學者，包括五歲以下的兒童及長者。Snow Valley還有爬山路線，不喜滑雪的遊客也可以收穫快樂。

3. Mt. Baldy度假村。位于洛縣的最高峰禿頭山（Mount Baldy），景色優美。該雪場有40%的高級雪道，適合愛挑戰和冒險的滑雪高手。該度假村除了滑雪外，還提供多種玩雪活動和觀光纜車。可搭乘纜車到位於山頂的一餐廳，曬太陽，品美食，覽美景。