贊助好萊塢聖誕遊行 為主流帶來華人聲音

中國駐洛杉磯總領館總領事張平（右）和美國華語中國公司CEO 裔錦聲博士（中）。（記者朱敏梓／攝影）

第90屆好萊塢 聖誕大遊行 11月27日圓滿舉行，而在這個主流社會盛宴之中，還有來自華人 的贊助，努力融入主流，為主流社會帶來「華人的聲音」。由華人主導的美國家庭電影獎和MXQ納米生命水公司，今年積極參與了好萊塢聖誕大遊行的所有慈善活動，並以突出貢獻和無上榮譽獲得2022年好萊塢聖誕大遊行的聯合冠名。

在聖誕大遊行紅毯上，洛杉磯縣攜洛杉磯市和好萊塢市以及大會主辦方，表彰家庭電影獎的主席、中國著名企業家馬小秋博士，由美國華語中國公司CEO 裔錦聲博士代為領獎。

中國駐洛杉磯總領館總領事張平、副總領事李春林，帶領總領館很多外交人員來現場，向家庭電影獎和MXQ納米生命水企業表達祝賀，恭喜他們在美國取得很大成就。亞凱迪亞候任市議員王愛琳（Eileen Wang）、美中企業家商會會長孫文鐵也到現場，支持華人的貢獻。

張大使表示，中國企業來美國發展做得這麼出色，融入美國主流社會非常棒，希望更加努力越做越好。尤其這一次，他們通過參與好萊塢聖誕大遊行，提升華人在主流社會的地位，增強了中國文化的影響力，「我覺得非常開心，我非常支持你們」。

裔錦聲博士與張平總領事在好萊塢大遊行的紅地毯說，只有祖國強大，在海外的華人才有更多發言權。推廣家庭電影獎就是要加強中美文化交流，家庭幸福世界和平，有了小家才有大家。同時，好萊塢不止只有西方一種聲音，以後會有更多的東方元素加入家庭電影獎。