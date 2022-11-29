南加內陸殺3人綁架少女的惡警竟通過入職前背景調查

遭擊斃維州惡警愛德華茲。（警方提供）

維吉尼亞州 一名惡警，近日在南加 河濱市犯下殺害三人，以及綁架少女的重案，並被警方擊斃。據警方表示，這名惡警竟然在入職時通過背景調查和心理測試。令人匪夷所思。

兇案發生在11月25日，自維吉尼亞州來到河濱市的28歲惡警愛德華茲（Austin Lee Edwards），綁架了在網上結識的15歲少女，並殺害了少女母親，以及外祖父母。

據警方資訊，愛德華茲在網上以匿名身分「釣魚」，引誘15歲少女，並在河濱市位於Price Court11200號街區少女住家將她綁架，殺害少女38歲母親Brooke Winek，以及外祖父母、69歲的Mark Winek和65歲的 Sharie Winek，並將住宅點燃。最終在聖伯納汀諾縣警方圍捕下，愛德華茲與警方在莫哈維沙漠交火，被警方擊斃。遭綁架的少女逃脫，沒有受傷。

警方說，在案發前，愛德華茲是一名維吉尼亞州警，後來擔任該州華盛頓縣縣警。據維吉尼亞州警局發言人說，愛德華茲在執法部門工作時間尚未滿一年。但是，在他申請過程、培訓和工作期間，均通過身體、心理和筆試，還有測謊儀測試 。工作期間，愛德華茲從未有過行政違規及刑事犯罪行為。

愛德華茲在10月28日離開州警職位，11月16日被縣警局辦公室聘用，正在接受入職培訓，在背景調查中也未出現任何問題。發言人說，愛德華茲跑到加州 河濱市犯下大案，令該州執法界感到震驚和悲傷，這樣一個邪惡的人竟然能滲透到執法部門。