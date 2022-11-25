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LAPD警探從中國購買槍支消音器遭重罪指控

記者邵敏／洛杉磯即時報導
洛市警局探員從中國購買非法槍支消音器，現面臨重罪指控。（Unsplash.com）
洛市警局探員從中國購買非法槍支消音器，現面臨重罪指控。（Unsplash.com）

洛杉磯檢察官辦公室11月23日（周三）表示，洛市警察局(LAPD)的一名資深探員，因試圖從中國購買非法槍支消音器（gun silencer）而面臨重罪指控。

自美國海關和邊境保護局2021 年 4 月截獲非法槍支消音器後，調查人員開始關注 48 歲的沃爾登（Luke Walden），他是洛市警局幫派和毒品部門的探員，槍支消音器郵寄包裹上顯示的地址與沃爾登的地址相符。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）在新聞發布會上指出，任何旨在使槍支消音的裝置都是非法，「考慮到被告是一名高級執法人員，這起案件尤其令人不安。任何試圖通過在海外購買此類物品規避法律的人，無論其職業如何，都將對其行為負責。」

洛市警長摩爾（Michel Moore）也表示，「考慮到涉案警探的責任，這項調查讓我非常困擾。」

據《洛杉磯時報》報導，涉案人沃爾登是洛市警局 24 年的老將，職業生涯的最後十年是在幫派和緝毒部門任職。地方檢察官辦公室表示，沃爾登現被指控一項企圖持有非法消音器的重罪。檢察官發布的消息指出，他已於11月15日被捕後保釋，定於12月7日提審。

槍支 檢察官 洛杉磯

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