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南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

記者啟鉻／東谷即時報導
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加內陸河濱縣東谷市（Eastvale）20日深夜，華人女屋主在家時，遭四名歹徒闖入，女屋主嚇得反鎖臥室門逃過一劫。女屋主表示，社區治安堪憂，東谷也未能倖免。她報警後，警方上門了解情況，尚未有歹徒線索。

視頻來源：屋主╱記者啟鉻後製

案件發生於11月20日晚上約10時，位於東谷一所小學附近的社區。女屋主說，她當晚做完家務關上一樓室內照明燈，上二樓臥室與孩子休息。也就大約五分鐘時間，就聽見有人砸碎自家後面滑動門的玻璃，因為已經是夜深人靜，聲音雖然不大，但自屋內聽得很清晰。她馬上意識到有陌生人闖入，非常害怕，趕緊將臥室門反鎖。這時聽見有人上樓，好像有幾個人，她確定是竊盜。

歹徒上二樓後，幾個房間都搜遍，很多桌櫃抽屜被打開。當搜到女屋主臥室時，發現屋門反鎖，可能意識到有人，於是幾人快速從原路跑掉了。有一部手提電腦就在廚房桌子上，歹徒也沒有拿走，似乎並不感興趣。女屋主表示，從歹徒進屋，到二樓搜索值錢物品，到跑掉，前後也就兩分鐘左右。案件發生後，女屋主趕緊撥打報警電話。

女屋主表示，從家裡視頻監控錄像看到，闖入的四名歹徒身材都很瘦，渾身包著嚴實，外表看不出是哪個族裔。但從他們說話，應該是墨西哥裔或南美的人。不過，沒有看到他們手裡拿著照明電筒，覺得很奇怪，他們趁黑夜進入，而且還快速上二樓，各個房間搜查找值錢物品，行動迅速。家裡雖然有警報系統，但沒有發揮作用。好在女屋主沒有什麼貴重物品被盜。但因為這件事，至今感到驚嚇，晚上很難入睡。

女屋主說，平時除了自己上班，孩子上學，家裡平時都有人出入。而且自家周邊環境不是很空曠，不知為什麼會成為歹徒盜竊目標。她住東谷十年，社區治安一直還算不錯，有些鄰居甚至晚上車庫都開著，也沒有聽說發生竊盜，所以在家感到很安全輕鬆。但自從該案發生後，她認為一向治安不錯的東谷市，「也保不住了！」

東谷部分居民知道這件案子後，有的感嘆治安如此糟糕，「真是逼著守法的人搬離加州啊！」也有居民呼籲拿起武器，因為歹徒犯罪時，也會帶著武器，所以守法居民必須拿起武器自衛。還有居民認為應該養個狗看家護院，比較有效。但馬上就有居民說，一次社區一隻德國牧犬被壞人用了藥水，指出狗也會被壞人攻擊。不是華裔的居民，也非常關注這個案子，並指出近年東谷治安每況愈下，社區居民必須學會保護自己。

歹徒跑走的截圖。（受訪者提供）
歹徒跑走的截圖。（受訪者提供）

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