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實驗性乳腺癌疫苗1期臨床試驗證明安全

洛杉磯訊
乳癌疫苗有望在近五年內普及化，現階段已進入到2期實驗。（unsplash截圖）
乳癌疫苗有望在近五年內普及化，現階段已進入到2期實驗。（unsplash截圖）

乳癌在女性十大癌症排序第一，更在2020年癌症致死率中排名第四名，在過去五年內就有超過 780 萬名女性被診斷確診乳癌，而華盛頓大學近期研究傳來好消息，該校最新研發的疫苗已通過第1期臨床試驗，有望在未來普及。 

根據世界衛生組織可信來源，2020 年有230 萬名女性被診斷出罹患乳癌，在過去五年中更有高達780 萬名女性確診，其中1% 更是出現在男性患者身上。但在各大醫學院不懈地研究下傳來好消息，據最新1期臨床試驗數據顯示，新型疫苗的安全性趨向穩定，許多乳癌患者在接種疫苗後，更有免疫反應增強等良性反應。

Breast Cancer Now 研究傳播經理蒂西拿娣 （Kotryna Temcinaite） 博士，在接受「今日醫學新聞」採訪時解釋說，乳癌的治療過程非常艱難，根據每個人的症狀不同，治療方法也因人而異，也就是為什麼各大醫院一直致力於開發各類不同的治療方式及疫苗。

而這項由華盛頓大學醫學癌症疫苗研究所迪斯（ Mary Nora L. Disis ）博士領導的疫苗研究表示，該疫苗在面對關鍵腫瘤細胞ERBB2會產生強烈免疫反應蛋白質。目前該研究結果也發表刊登在 JAMA 腫瘤學雜誌上。

實驗小組在研究時發現分別試驗66名介於34 至 77 歲之間的晚期乳癌患者，並在2012 年 1 月到 2013 年 3 月，以及從 2021 年 7 月到 2022 年 8 月，分別追蹤跟進實驗結果。

參與者在實驗期間每個月定期接種 10ug、100ug 或 500ug 劑量的質粒 DNA 疫苗，並持續三個月。之後研究人員在設定時間點測量了血液免疫力、疫苗毒性、活檢樣本來評估疫苗的 DNA 持久性。實驗期間也發現33%試驗者有類似流感的症狀，36% 有疲勞症狀。接受100 μg 和 500 μg疫苗劑量的試驗者，均出現比 10ug 劑量更強的免疫反應，而100 μg 和 500 μg之間則沒有顯著差異。

迪斯解釋，會想研發疫苗的主要關鍵點，是因為乳癌療程結束後，往往發現體內均有少量癌細胞並未被發現而導致復發。而這項疫苗將會刺激 T 細胞，讓細胞們被編程為癌細胞追捕大隊，在體內找出所有殘存癌細胞後全數殺死。

加州橙縣海岸醫療中心癌症研究所血液內科腫瘤學家巴他 （Bhavana Pathak ）博士表示，理想情況下，民眾還是在罹患癌症前先行預防，目前針對肝細胞癌的乙型肝炎疫苗、和針對宮頸癌的 HPV 疫苗均有不錯的療效及潛力。

蒂西拿娣則認為，雖然該疫苗在治療乳腺癌方面具有一定潛力，但也僅在於實驗階段，相關副作用及會不會有正確免疫效果均仍待研究。儘管如此迪斯與巴他都對疫苗抱持正面看法，並認為乳癌疫苗很有可能在五年內就實際用於臨床中。一旦疫苗被證實有成功療效，在未來對患者將會是一大福音，相信這也會為他們省去不少療程時間。

迪斯更表示，目前他任職的威斯康辛大學（Wisconsin ）醫學癌症疫苗研究所，已陸續研究乳腺癌、卵巢癌、結腸癌、前列腺癌和膀胱癌等不同癌症的疫苗。不過現階段乳癌疫苗仍在調查中，實驗小組將在二期研究中隨機分配患者接種疫苗或免疫刺激劑，來測試是否能預防疾病復發。

疫苗 癌症 醫學

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