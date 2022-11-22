洛縣「富豪」團夥開20多萬元名車 只偷百元零件

三名嫌犯2分鐘內完成行竊。（托倫斯警方）

洛杉磯 縣托倫斯（Torrance）警方近日公佈的一條視頻，清晰地記錄了犯罪團夥盜竊催化轉換器(catalytic converter)的整個過程。令人詫異的是，竊賊們竟駕駛一輛價值高達20多萬元的蘭博基尼（Lamborghini）SUV 作案，而他們大費周章得來的贓物在黑市上只能獲利百元。

視頻來源:多倫斯警局╱記者趙健後製

視頻畫面中，一輛黃色蘭博基尼豪華SUV駛入畫面，隨後停在一輛白色貨車旁。三名嫌犯分工明確，一人負責駕駛，另一人負責「放哨」，還有一名嫌犯負責取下催化轉換器。嫌犯們動作嫻熟，配合緊密，整個盜竊過程僅不到兩分鐘。

托倫斯警方表示，該案件發生在11月9日清晨，盜竊案發地點為托倫斯市第184街區和Prairie大道附近。若有任何相關線索的知情民眾請致電 (310) 618-5570。

近年催化轉換器黑市交易受到追捧，由於該零件內含有稀有金屬材料，竊賊們偷盜後可迅速轉手。據悉，目前一個催化轉換器的黑市價格最高可達400至500美元之間，除去行竊成本，每人獲利也就100美元左右。

據警方稱，自新冠疫情 以來的這兩年，洛杉磯地區汽車催化轉換竊案激增，案件數量是兩年前的三倍。不少華人地區也頻繁發生此類盜竊案，令很多民眾深受其害，煩惱不已。