「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

趙女士11月14日在洛杉磯縣聖蓋博市希爾頓酒店地下停車場倒車時被人「碰瓷」，所幸趙女士立刻識破騙術，當場怒斥，竟嚇跑看來像是西裔的嫌犯。

趙女士是洛杉磯一家知名汽車經銷商的資深銷售，因為終日與汽車打交道，自然也少不了聽聞各類與「車」相關的故事，其中就包括近年來在南加華人 區日益猖獗的「碰瓷」事件。趙女士表示，她早就聽說過不少碰瓷事件，不想真的碰上了。

趙女士稱，當時她正在倒車，從左後方突然走來一名40歲上下，戴著帽子和面巾的男子。趙女士見狀立即停下車，禮讓該男子先行。但幾秒之後，男子的身影卻突然從後視鏡中消失了。趙女士一邊納悶，一邊繼續緩慢倒車，可車子剛開始向後移動，她就感覺到自己的車尾碰上了什麼。

這時，該男子突然從車後跳出，指責趙女士撞到了自己，並且揚言要把事情「鬧大」。趙女士見狀連忙詢問男子是否受傷，是否需要呼叫救護車幫助。此時男子卻話鋒一轉，表示自己也可以不把事情鬧大，自己沒什麼大事，還要急著去送餐，沒時間在這等待，並告訴趙女士只要給他200元去按個摩就好了。

趙女士說：「我聽到這裡，立刻就知道他是來『碰瓷』的。所以我就請他出示駕照 ，但對方直接拒絕了我的要求。」這讓趙女士更加確信了自己的判斷，於是提出報警解決問題，讓警察 調查監控。男子一聽，立即阻攔趙女士報警，並表示完全不需要調看監控。

趙女士隨即質問該名男子是否蓄意蹲在車後，男子對質問充耳不聞，還是對趙女士不依不饒。一再聲稱自己是在走路時被撞到的，要求趙女士快點給錢了事。幾番糾纏，趙女士徹底生氣了，對男子怒喝道「為什麼不讓我報警！我們來讓警察看看這裡有沒有監控。如果有，我們就看看你是不是故意碰瓷，如果沒有，那我現在就撞死你也不會有人知道！」

嫌犯顯然沒有料到趙女士的如此反應，立刻「服軟」，掉頭就走。而更為滑稽的一幕是，這名男子剛走出去幾步，竟然又折返回來問趙女士，「 真的一點錢也沒有嗎？哪怕一點也行。」

發生的這一系列事情讓趙女士又好氣又想笑。她表示，這樣的「碰瓷」招數實在不高明，「他上來一開口就要200美金。正常來說如果有人真的被撞倒，也不可能就只要200塊錢啊。」

趙女士希望通過分享這次經歷，呼籲華裔居民在停車場，尤其是起步開車時多加小心。一旦遇到類似「碰瓷」行為，也不用慌張，應該第一時間要求對方提供駕照，同時選擇報警。這種「碰瓷」慣犯往往在警局都留有案底。