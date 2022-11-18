洛杉磯火車盜竊團夥破獲 22嫌被捕1800萬元貨追回

22名嫌疑人因參與火車貨物盜竊案件被捕。（LAPD）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）11月17日（周四）宣布，對火車貨物盜竊案調查一年後，警方現已逮捕了 22名犯罪嫌疑人，追回價值1800萬元的失竊貨物。

今年1月，聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad Company）報告稱，全國鐵路盜竊案增加160%，每天有90多個貨櫃被盜。洛市警長摩爾（Michel Moore）表示，商業犯罪處探員經過一年調查，耗費大量時間偵查及發出49 份搜查令，最終追回價值超過 1800 萬元的商品。

A&A Auto Wrecking 的老闆維加 (Robert Vega) 曾目睹火車貨物盜竊案，因為案發鐵路線就位於他在林肯岡（Lincoln Heights）的家族企業前，鐵路線兩側經常散落著運抵美國各地的商品碎片。維加描述，猖狂的小偷爬上貨運列車，打開貨櫃和包裹，貨物包括各種節日禮物、藥品、新冠測試劑、個人防護設備、以及其它昂貴商品。更令人擔憂的是，竊賊還從火車上偷走數十支槍。

維加認為，這樣的場景看上去就像一個笑話，嫌犯們爬上行駛中的或停靠的火車上，使用作案工具迅速撬開包裝箱，把所有貨物都從火車上扔下來，對他們來說就像是免費的。

目前被捕的 22 名嫌犯面臨入室盜竊、貨物盜竊和收購贓物等罪名指控。當局表示，嫌犯將被盜商品存放在家中、汽車和其他倉庫設施中，並在洛杉磯縣以及亞利桑納州 （Arizona）出售這些贓物。當局同時指出，嫌犯們存放毒品和攻擊性武器的四個儲存點，已被警方搗毁並關閉。

洛市檢察長富爾（Mike Feuer）認為，這批犯罪團伙成員不僅涉嫌參與火車貨物盜竊案件，而且涉及其他犯罪領域，「此時逮捕這些人，可避免該地區可能發生的更多犯罪活動。」

洛市警局表示，在鐵路公司合作下，現場的圍欄、照明、監視和徒步巡邏已得到加強和改善。維加說，「如果現在晚上有人接近鐵軌，就會聽到監控攝像機的聲音，警告不法分子離開，效果很好。」