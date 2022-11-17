我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加數百名星巴克員工在免費「紅杯日」罷工 抗議待遇

北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼

南加數百名星巴克員工在免費「紅杯日」罷工 抗議待遇

洛杉磯訊
星巴克工會成員在店門外擺攤抗議，稱星巴克工時過長，給薪過少。（abc7截圖）
星巴克工會成員在店門外擺攤抗議，稱星巴克工時過長，給薪過少。（abc7截圖）

加州數百名星巴克公會11月17日（週四）勇敢站上街頭參與罷工，希望總公司能給予更合理的上班時間及工資待遇，而此次罷工也恰逢星巴克一年一度的免費紅杯贈送日。

大洛杉磯地區共計五家門市參與此次罷工，包含長提市（Long Beach）、安那罕（Anaheim）、洛市分點等店，身為工會創始店之一的雷克伍分店（Lakewood）也一同參與這次罷工。領頭者之一加西亞 (Wyatt Valerie Garcia) 表示，公會成員曾嘗試多次與公司談判，但總公司都毫無反應，讓他們感覺不被重視，因而決定在最忙碌的紅杯日罷工。也間接減少了排班困難。工會強調，公會與總公司談判時並沒有提出任何過分要求，只希望總公司可以接受談判條件起草書，過分的行徑讓25州不同分店一同響應活動。

這次的罷工日恰逢星巴克一年一度的紅杯日，每年星巴克都會選在年底的其中一天發放免費紅杯給顧客，並採限量模式，讓收藏家爭先搶後的排隊搶杯，也讓員工們紛紛避開當天的排班。

星巴克總公司對於抗議活動則表示，他們知道此次罷工活動，也尊重員工合法抗議的權利，但參與的分店數量僅佔9000家的一小部分。公司會繼續與所有合作夥伴，並肩合作，讓星巴克成為一家為所有人服務的公司。

國家勞工關係委員會（National Labor Relations Board）表示，自去年年底以來有至少 257 家星巴克門店投票決定參與工會，57 家商店選擇不加入工會。目前工會正嘗試與其中53家分店洽談，希望可以勸其回心轉意，截至目前，已舉行13次會議，但未達成任何成效。

而星巴克的爭議事件也不是第一次了，密西根州（Michigan）安納堡（Ann Arbor）分店就曾因不滿工會的抗議活動，惡意解雇一名工會參與員工。讓該分店主管多番上法庭請願總公司恢復該職員崗位，並停止干預抗議活動，但都未得到任何正面回應。

星巴克 罷工 加州

上一則

南加台資AI晶片公司殺出重圍 讓一堆大咖願意投資

延伸閱讀

加大罷工第三天 州參議員威善高到場聲援 校方大轉彎願談判

加大罷工第三天 州參議員威善高到場聲援 校方大轉彎願談判
要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動
星巴克在感恩節前 開始假日促銷活動

星巴克在感恩節前 開始假日促銷活動
4個月漲3次 星巴克咖啡怎麼買最划算？

4個月漲3次 星巴克咖啡怎麼買最划算？
4個月漲3次 買星巴克有省錢妙招

4個月漲3次 買星巴克有省錢妙招
12個工會有7個同意 鐵路罷工壓力緩解

12個工會有7個同意 鐵路罷工壓力緩解

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00

超人氣

更多 >
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡