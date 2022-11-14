疫情下 南加華人用在線平台替大自然說話 讀者遍布全球

李家萍與高大的仙人掌。（受訪者提供）

「我似乎聽到爸爸説：園藝帶給你最大的報酬就是心靈的和諧和寧靜，生活在大自然當中就是最大的幸福。」定居南加 橙縣的李家萍（Jiapyng Niu，冠夫姓），早年曾活躍於南加州華人社區，疫情 後在家裡深居簡出，兩年前並在兒子鼓勵下開始筆耕不斷，於Substack在線平台發表她對大自然、家人、以及家園的各種感想，讀者遍布全球。

其中一篇「那些年，爸爸教我種的花」，就在分享她的園藝和家庭生活。然而對李家萍而言，寫作並不是新愛好，畢業於台大中文系的她，曾在台灣擔任兒童雜誌「小讀者」的主編。她在Substack的文章系列「I have feelings」，也源自她的「小讀者」欄目「我有感覺」，那時候為小朋友說話，而現在是為大自然和植物表達。

李家萍的文章圍繞家中園林裡種植的各種植物和蔬果展開，配合時令，順應自然。她熱愛自然和關心地球環境，希望自己的園林能為地球增添一點綠色，喜歡接近自然並自給自足的生活，讓她擁有身心的健康。

李家萍早年曾擔任過爾灣 中文學校校長，參與創辦三三藝苑，在南加推廣華語戲劇，與賴聲川、朗朗等人都合作過。疫情期間，遠在東京亞馬遜擔任主管的兒子，回到家中陪伴父母，也幫著她一起打理園林。聽到母親談及園藝時的專業和興致，兒子建議她把園藝的美好分享給更多人，並且為媽媽規劃了寫作日程。

李家萍善於在文章中引用各種文學典故和藝術名作，源自於她的專業積累和熱愛讀書。因為寫作的緣故，她開始讀得更多，尤其是西方關懷自然的文人之作，比如濟慈、惠特曼和梭羅等。

除了文學氣息，她的寫作也講究科學考證，重在「求真」，雖然不是植物學者，也不算園藝專家，但基於對園林和讀者負責的態度，她會學習和查證相關的科學知識，關注「植物社會」（The Botanical Society of America）官方平台，學習科普自然植物的網課。

李家萍說她的「求真」意識受丈夫和父親影響，丈夫是醫生講究精確，父親注重考證。小時候，當她提及一朵「不知名的小花」，父親會立馬糾正，「沒有不知名的花，每朵花都有自己的名字」。李家萍表示，現在有很多應用軟件（APP）能查詢花名、鳥名，呼籲大家也以「求真」的態度了解自然。

談及和讀者的關係，李家萍表示是一個相互學習的過程。她的讀者遍佈全球，職業各異。一位紐約心臟病學家酷愛玫瑰，留言認可她的種玫瑰之道；一位台灣的美食家，看到她寫橡樹的文章，立即分享橡實能用於製作伊比利亞火腿；一位朋友評論她家園林的一張照片很像趙無極的畫... ... 「一千個人有一千個哈姆雷特」，在與讀者交流的過程中，她驚嘆與每個人不同的視角、感受和思考。

李家萍很感恩現在的生活，她說，「很多人與自然的關係是偶爾到山林裡的驚鴻一瞥，而幸運的是，我有這麼多野花野草就長在家裡。」她希望現在的年輕人也能多接觸和關心自然，可以在家裡種點花草，有了感情就會更想了解。

2022年初，李家萍在爾灣一讀書會發表了名為「案頭&鋤頭」的演講， 她提到案頭讓她審視自身，鋤頭讓她披荊斬棘。她說，「無需跋山涉水，翻山越嶺，只要走出去，認識一棵樹也好，欣賞一朶花也好，都會帶來寧靜平和。」