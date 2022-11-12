海外華文著述獎頒獎禮 周遠馨小說類首獎得主

海外華文著述獎西南區頒獎禮大合影。（本報記者／攝影）

僑聯總會111年度第60屆全球海外華文著述獎名單出爐，12日僑聯總會於羅省中華會館舉辦了該獎西南區頒獎典禮。

今年中華民國 華僑救國聯合總會（僑聯總會）的全球海外華文著述獎已落下帷幕。美國西南區今年有五大類獎項，共有九個名額獲獎。獲獎的有：社會人文科學類中，林良姿女士的著作「永恆的星夜與睡蓮-不朽的星光」等兩篇；文藝創作散文類有四位，分別是凌莉玫女士的著作「花開滿園迎春樂」，魯秋琴女士的著作「少年捕手魯俊傳奇」，王曉亞女士著作「人間好時節」，蔡季男先生著作「菩提道上」。

新聞寫作專欄評論類獲獎的有：洛杉磯 世界日報記者丁曙的文章「聖谷犯罪案急增3原因」等四篇。新聞寫作報導類獲獎的有：林良姿「奧地利風情畫系列」等兩篇以及丁曙「華裔漸凍人進麻省理工MIT」三篇。

文藝創作小說類得獎的有周遠馨女士的著作「于闐太子」，這篇作品也是該獎項中的首獎。

當天出席頒獎典禮的獲獎作者有凌莉玫和周遠馨，其他獲獎人均因居所遙遠或忙於他事無法抽身參加。周遠馨代表西南區獲獎人士發言。她說，很高興能獲得全球海外華文著述獎。「于闐太子」是她親身前往絲綢之路探究佛窟、沙漠，感受東西方文化交匯，藉故事主人翁于闐太子在敦煌的成長呈現西域大漠的興替。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境出席了當天的頒獎典禮，並為各位得獎者頒獎。除了兩位親臨的作者外，其他獎項均有其他人代領。黃敏境致詞說，他鼓勵海外華人 在如今東西方交流頻繁的大環境下，網路便利的條件下，通過自己的筆，寫出好故事，發揮影響力。好的著作流傳千年，有巨大影響力，能影響他人的普世價值觀和認知。

中華民國僑聯總會駐美西辦事處主任兼副秘書長文光華博士講話，僑聯總會全球海外華文著述獎已經走過60年，影響越來越大，今年全球範圍有800多位參賽者。他說，疫情後，希望能以文字影響社會和輿論，擴大海外文化的影響力，激勵更多華人用文字傳達思想。恭喜今年脫穎而出的得獎者。