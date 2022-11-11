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70歲長者續延駕照 DMV提供便利服務

本報訊
年滿70歲長者可在家中上網續延駕照。（DMV）
年滿70歲長者可在家中上網續延駕照。（DMV）

對於年滿70歲的長者來說，出行駕車依然必不可少。只要身體健康，能夠安全駕駛，加州汽車管理局（DMV）仍然幫助他們保持獨立駕駛的能力，而且，可以在網上或通過信件續延駕駛執照或身份證（ID），或者到訪當地的DMV辦事處辦理相關業務。

如果收到續延（renew）駕照通知，要求本人來到DMV辦事處現場辦理駕駛執照，但是，年滿70歲的加州駕駛人，在2022年12月31日之前都可以利用暫行規例，在網上或通過信件續延駕駛執照或身份證（ID）。但如果是首次申請全真駕照（REAL ID），還是需要本人親自到訪DMV辦事處完成作業流程。在預約到訪辦事處之前，可以上網申請全真駕照（REAL ID）及上傳所需文件，縮短本人到訪DMV辦事處等候的時間。

有人問，除了上網或親自到訪，是否還有其他途徑可使用DMV服務？目前在網上提供多種曾經需要到訪辦事處才能辦理的業務，DMV繼續開發創新途徑來精簡辦理過程，並且縮短駕駛人在辦事處的停留時間。在很多情況下，駕駛人可以在網上開始辦理流程，然後DMV的客服代表將通過信件聯繫以完成業務辦理。DMV增加了可在便民自助服務站完成的業務數目，並且增添了語言選項。

70歲長者需要續延駕駛執照，如果感覺去DMV辦事處不大安全，應該怎麼做呢？

DMV工作人員說，在2022年底之前，即使收到的續延通知要求本人到訪DMV辦事處，但符合條件的駕駛員，以及全真駕照（REAL ID）持有者，也都可以登錄dmv.ca.gov/online，或者使用信件來續期非商業性駕駛執照及身份證。

如果選擇利用DMV的網上服務來續延駕照，在接到續期通知信件後就應該嘗試辦理，駕駛執照和身份證通常會在續期後的兩到四周內寄到。更多訊息或相關問題的答案，請訪問www.dmv.ca.gov。

老人家首次申請全真駕照REAL ID可去當地DMV辦事處。（記者丁曙／攝影）
老人家首次申請全真駕照REAL ID可去當地DMV辦事處。（記者丁曙／攝影）

DMV 駕照 加州

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