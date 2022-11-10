我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

快看世界／開玩笑？日飲料廠最新產品：瓶裝熱水

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

奢華護膚品牌「海藍之謎」（La Mer），價格定位甚高，但深受愛美之人推崇，11月上旬其明星產品推出2.5折，這一消息引爆南加華人圈，很多人排隊搶購，其中包括不少代購人士。而在瘋狂搶購的過程中，竟然引發言語、肢體衝突，商家不得不因此宣布暫停促銷活動。

這個帶著「貴婦光環」的護膚品牌，經典面霜3.4盎司官網定價570元，16.5盎司2545元，據稱很少打折，哪怕是在黑五購物季。此次該品牌的奧特萊斯（Outlets）櫃檯宣布3.4盎司容量的面霜2.5折，很多顧客表示這樣的折扣前所未有。

洛杉磯縣一位不願署名的代購人士曾女士（化名）指出，剛聽到這個折扣時，簡直都不敢相信，她趕緊跑到最近的一家奧特萊斯店，沒想到商家門口早就排起了長隊。曾女士回憶當時的場景，「太火爆了，至少五六十人在排隊，我在等的時候還有不少人加入隊伍，基本上都是華人面孔，感覺比當年蘋果手機店賣新產品還要熱鬧。」

商家此番推出巨大折扣，並規定每人限購五瓶，當天排了兩個小時後，曾女士終於買到五瓶，她表示排隊的大部分人可能都是代購，因為第一時間知道消息，紛紛趕來搶購，「這個牌子的護膚品很受中國顧客歡迎，在國內櫃檯上賣得更貴，現在折扣厲害，代購寄回去就會有很大的利潤空間。」

海藍之謎火爆的搶購場面，幾乎出現在南加所有的奧特萊斯店，短短幾天，社群媒體上很多人都在分享排長隊購買海藍之謎的經歷。一名南加代購表示，他一天跑了三家奧特萊斯店，終於搶到十幾瓶面霜，「這個折扣是我代購近十年來第一次碰到，生產日期非常新鮮，短短幾個小時，加州一家店內的580瓶面霜全部被搶購光。」有人指出，整個洛杉磯地區所有的奧特萊斯店，活動第一天面霜就全部售罄。

更有代購人士在社群媒體上直播自己的排隊視頻，說自己同一天從加州最東邊的奧特萊斯跑到最南邊，也有人甚至開車到美墨邊境購買，為自己搶到折扣面霜慶幸。

商家規定每人限購五瓶面霜，但曾女士指出，很多人排隊買到五瓶後，換了一身衣服又重新加入隊伍，她還聽說有些代購付錢找人排隊，就是為了能多買一些。個別地方甚至出現為了搶購商品，顧客之間發生言語、肢體衝突，並與店員爭執，引來當地警方介入。

如此瘋狂的搶購現象，引發社群媒體上對國人素質的熱烈討論。有人表示，搶購隊伍中基本都是華人面孔，「華人就喜歡貪小便宜，而且為了賺錢破壞市場規矩」；有人直接開罵，「太沒有素質了，為賺錢無所不能，丟光中國人的臉。」；有人批評代購人士，「代購就是這樣讓人討厭，全被他們搶光了，美國人民自己享受不到這個優惠，東西都被寄回中國。」

但也有人認為，「代購賺錢無可厚非，因為我不喜歡排這麼長時間的隊伍買商品，浪費時間、精力，如果有人幫我排隊購買，我願意支付佣金。」不少南加地區的女性消費者紛紛聯繫自己認識的代購，願意加價購買，或者詢問哪裡還可以買得到。

據悉，此項優惠活動僅維持幾天，就被商家迅速叫停。知情者透露，可能是因為沒有買到的人投訴，也可能是活動太火爆，導致部分門店排隊過程中發生糾紛，商家不得不暫時取消折扣活動。

南加華人瘋狂搶購海藍之謎面霜，導致商家宣布暫停促銷活動。（受訪者提供）
南加華人瘋狂搶購海藍之謎面霜，導致商家宣布暫停促銷活動。（受訪者提供）

社群媒體 南加 華人

上一則

期中選舉 南加54華裔 逾半數可望勝選

下一則

華人作家得獎人心得：文學創作是真與不真之間的平衡

延伸閱讀

在甘迺迪機場除了搭機 現在還可享受免費護膚服務

在甘迺迪機場除了搭機 現在還可享受免費護膚服務
紐約華埠排長隊 增設投票機

紐約華埠排長隊 增設投票機
車上吃方便麵 沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代

車上吃方便麵 沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代
自由與責任

自由與責任
自由與責任

自由與責任
俄飛彈襲擊 烏克蘭首都基輔4成用戶無水可用

俄飛彈襲擊 烏克蘭首都基輔4成用戶無水可用

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席
Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國
紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治