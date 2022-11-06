我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

避免衝突加劇 美國安顧問蘇利文和俄高層祕密會談

南加多肉植物養護指南 宜把握秋季黃金期

記者趙健／洛杉磯即時報導
同樣一款多肉，因為光照不同顏色差異大。（受訪者提供）
同樣一款多肉，因為光照不同顏色差異大。（受訪者提供）

加州地區一直以來都是多肉植物的天堂，而秋天的加州，更是多肉「顏值塑造」的關鍵時期。南加「多肉植物達人」趙淑娜分享了秋季養護指南，提醒大家不要錯過秋季黃金期，把多肉養出更好的狀態。

尤其在南加地區，秋季日照充足，溫差大，專家建議多肉愛好者們應該盡可能把多肉植物放在露天的環境裡，以達到更好的效果。

首先，光照對多肉的重要性毋庸置疑。保證充足的光照，才能讓多肉植物快速的生長上色。南加地區的秋季之後，基本上多肉就不太會存在被曬傷的風險。所以秋天後可以儘可能的讓多肉長時間沐浴在陽光下。相反，如果照射不足，可能就會造成植株枝葉徒長。所以，秋天的室外是非常適合多生長的，記得注意避開陰雨天氣就好。

另外同樣不可忽視的是，溫差也在決定著多肉的顏色美觀。而秋天正是一年中溫差最大的時候，經過南加秋天的溫差的滋潤，多肉的顏色經常會美得超乎你的想像。所以除了陽光，室外的溫差也會把多肉的美麗指數提高到一個新的高度。

雖然一般來說多肉不太需要過度的肥料養份，但在秋季，多肉開始瘋狂成長，對養份的需要也大幅增加。在生長期，略施薄肥要比完全沒有被施肥的多肉長得更快，顏色也容易變得更加美觀。氮磷鉀含量均衡的肥液是比較好的選擇。

除了需要給多肉創造一個好的外部自然環境，讓它們在秋季茁壯成長。作為多肉的主人同樣不能偷懶，修剪枝葉是秋天不能錯過的重要步驟，也是最好的時間。所謂修，是指要把一些乾枯的葉片摘掉，如果有爛根也要把爛根的部分修掉，對於徒長的葉片也要人為主動剝除。所謂剪，就是把那些可能存在的，無法恢復已經黑腐的根部直接剪掉，留下狀態較好的枝條重新培育。當然，除了這些以外，主人們也可以根據自己的審美，對多肉植物的造型進行修剪。

秋季適合把多肉放在露天環境。（受訪者提供）
秋季適合把多肉放在露天環境。（受訪者提供）
秋季多肉需要更多養分。（受訪者提供）
秋季多肉需要更多養分。（受訪者提供）

南加 加州 指數

上一則

南加退伍軍人大樓遭入室盜竊 砸攝像頭、撬取款機

延伸閱讀

洗腎診所需醫護在場？ 加州29號「洗腎公投」 雙方不同調

洗腎診所需醫護在場？ 加州29號「洗腎公投」 雙方不同調
中國部分地區宣布不查核酸證明 專家：難全面實施

中國部分地區宣布不查核酸證明 專家：難全面實施
疏遠黨內極右派 新英格蘭共和黨標榜溫和派

疏遠黨內極右派 新英格蘭共和黨標榜溫和派
秋老虎來了 東部1/3地區異常溫 奧州、德州則遇龍捲風 1死逾20傷

秋老虎來了 東部1/3地區異常溫 奧州、德州則遇龍捲風 1死逾20傷
天然氣逐步淘汰 2原因讓餐廳可能要換菜單

天然氣逐步淘汰 2原因讓餐廳可能要換菜單
封面故事／加州強制存退休金

封面故事／加州強制存退休金

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01

超人氣

更多 >
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？