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教委換跑道選州眾議員 庾秀妍倡嚴打犯罪整治安

記者丁曙／洛杉磯即時報導
ABC聯合學區教委庾秀妍（Soo Y. Yoo）改換跑道競選加州第67選區眾議員。（受訪者提供）
ABC聯合學區教委庾秀妍（Soo Y. Yoo）改換跑道競選加州第67選區眾議員。（受訪者提供）

亞裔學生比例很高的ABC聯合學區教委庾秀妍（Soo Y. Yoo），改換跑道競選加州第67選區州眾議員，迎戰11月期中選舉；她深知當前加州居民，尤其亞裔最為關注社區安全和遊民問題，她表示，改善社區安全將是她當選以後的施政重點。

庾秀妍指出，社區治安對所有人來說都是重要的問題，尤其是老年人和兒童。某些故意將重罪轉變為輕罪的法案和法律，地方檢察官不按現行法律起訴罪犯，提前釋放服刑的罪犯，所有這些行為都造成混亂。她表示，「我主張廢除這些給社區造成混亂和恐懼的法律。公民應該受到保護，罪犯應該被關進監獄，我們需要法律和秩序。」

概括來說，她強烈反對削減警察經費，應對重罪犯依法嚴懲，停止讓重罪犯提前出獄，取消地方檢察官「自行裁量起訴權」。

近年來洛杉磯縣的無家可歸問題愈來愈嚴重，庾秀妍表示，人們需要同情無家可歸者，但是，由於很多流浪漢患有精神和成癮問題，他們需要的幫助，不僅僅是提供住房和讓他們遠離街頭。立法者和地方縣市民選官員需要共同努力，提出全面的解決方案，重新審視現行法律和政策，重新開放精神設施，並提供有針對性的治療。這個複雜的問題沒有簡單的解決方案，但是，清理無家可歸者營地並為執法單位提供充分資金，將是當選後的首要任務。

此外，針對當前的通貨膨脹問題，庾秀妍主張暫停徵收汽油稅，用數十億加州盈餘降低稅收，支持加州13號公投案的房產稅控制措施，以及反對開徵任何新稅項目。

庾秀妍八歲時從南韓移民美國，畢業於爾灣加大（UCI）和西敏寺神學院研究所，後來創辦課後輔導學校，擔任大學升學顧問。目前，庾秀妍已得到加州共和黨、洛杉磯縣共和黨、橙縣共和黨的背書，她的對手是民主黨籍現任州眾議員Sharon Quirk-Silva。今年6月初選，Sharon Quirk-Silva和庾秀妍分別以得票第一和第二名的資格進入11月決選。

加州 共和黨 亞裔

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