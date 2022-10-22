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SCAN健保 2023新計畫新優勢

記者王若然／艾爾蒙地即時報導
洛杉磯縣SCAN Health Plan代表伍可欣介紹該機構2023年新計畫。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣SCAN Health Plan代表伍可欣介紹該機構2023年新計畫。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣SCAN Health Plan代表伍可欣（Michelle Ng），在22日銀髮樂齡生活展上介紹了該機構2023年新計畫。

伍可欣說，2022年加入退款計畫的會員，2023年仍可以繼續加入這個項目。SCAN Health Plan2023年特別推出的新健保計劃有新優勢，醫療自付額很低，只有499元。其他優勢包括100天療養院（Nursing Home）零自付額等。

此外，SCAN Health Plan2023年推出牙齒特別計畫PPO，讓會員有更多牙科醫師選擇。其他福利還包括：處方藥承保；許多計畫都提供0元共付額的1級2級藥物（在首選藥房購買1級，首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為0元，僅限郵購）；遠超過原始聯邦醫療保險的福利（福利因計畫而異，並非每個SCAN計畫都提供所列的所有福利，請致電SCAN瞭解更多詳情）。全面牙科承保，包括深度洗牙；季度非處方藥承保，如止痛藥和急救膠布等日常用品；交通接送承保；0元健身房會員資格；視力承保和年度眼鏡津貼；聽力承保，包括定額助聽器；針灸和脊椎護理承保和服務使用；Fitbit健身追蹤器等。

SCAN健保計畫是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一。在聯邦醫療保險五星評級中，SCAN健保連續五年獲得4.5星，成爲加州唯一獲得此項高評級的健保計畫。

聯邦醫療保險 健保 福利

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