我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

長青保險：包紅藍(白)卡補充計畫和處方藥的WellCare

記者楊青/洛杉磯即時報導
長青保險經紀陳明（Michael Tran）簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的WellCare。（記者楊青/攝影）
長青保險經紀陳明（Michael Tran）簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的WellCare。（記者楊青/攝影）

長青保險公司陳明（Michael Tran）22日在銀髮樂齡展上簡介包辦紅藍(白)卡、補充計畫、處方藥保險的WellCare健保

擁有多年醫療健保經驗，精通國、英、粵、潮、越南語的長青保險執照經紀陳明表示，長青保險代理12個主要的保險計劃，每個保險計劃都有獨特强項，關鍵是如何選擇最適合自己並且能夠充分使用和效益最大的保險。

他表示，除聯邦紅藍卡外，加州居民還可根據自己的收入情況申請白卡。加州從2021年7月開始，凡年收入13萬元或以下的家庭，都可申請低收入的白卡。銀髮族在選擇健康保險計劃時，醫生、醫療網、藥物的配備等都應該全面考慮。

陳明當天重點介紹了Wellcarej健保（維安健保）Part C 醫院、醫生和買藥三合計劃。他說，隸屬Cantene Corporation的維安健保，目前工作人員將近8.5萬人，會員26.4萬人。該健保分爲Giveback、No Premium Best、Dual Align129/001三種，其中Giveback的HMO Part B每月返還額為125元，家庭醫生看診零費用，櫃檯成員藥每季度87元，每年視力補貼200元，DeltacareUSA牙保，每年每耳500元助聽器補貼，健身房，Peerfit，常規針灸等。

保險 健保 加州

上一則

北美華人會計師協會30年有成 嘉賓雲集祝賀同慶

下一則

SCAN健保 2023新計畫新優勢

延伸閱讀

中心健保2023：健康護照+四款優惠計畫

中心健保2023：健康護照+四款優惠計畫
長青保險邱文齢：2023紅藍卡概觀選擇

長青保險邱文齢：2023紅藍卡概觀選擇
世報「銀髮樂齡生活展」健保娛樂資訊滿滿

世報「銀髮樂齡生活展」健保娛樂資訊滿滿
福全健保為亞裔量身定制

福全健保為亞裔量身定制
專偷處方藥 法拉盛藥房頻遭竊 店員：我們成高危職業

專偷處方藥 法拉盛藥房頻遭竊 店員：我們成高危職業
長青保險陳明 介紹 WellCare 維家健保公司

長青保險陳明 介紹 WellCare 維家健保公司

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
南加多名華人被騙到外州農場種大麻，成為人口走私受害者。（警方）

以高薪為名南加華人被騙到外州種大麻 人身自由也受限

2022-10-16 19:22
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20屆中央委員名單出爐 汪洋、李克強確定裸退

中共20屆中央委員名單出爐 汪洋、李克強確定裸退
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人