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好市多限購+漲價 雞蛋供不應求信號

記者王若然陳開、張庭瑜/洛杉磯即時報導
雞蛋價格明顯上漲。（世說團隊攝影）
雞蛋價格明顯上漲。（世說團隊攝影）

雞蛋價廉物美，營養豐富，成為幾乎所有家庭不可或缺的料理之一。最近南加州多家好市多（Costco）開始限購雞蛋，引發民眾恐慌。聯邦農業部數據顯示，今年雞蛋價格持續走高，對民生立即產生了不小的影響。

工業市（Industry）的好市多分店，因處於羅蘭岡（Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）的邊界，是聖蓋博谷東區華人必去的商場。本報記者17日發現，好市多品牌的Kirkland兩種雞蛋均限購每人兩盒。一種是特大號的走地雞蛋（cage free）24個售價4.99元，另一款是大號走地雞蛋60顆11.99元。

這家好市多的雞蛋庫存還算大，不過來買雞蛋的民眾絡繹不絕，走貨很快。其實不只這家好市多限購雞蛋，記者15日走訪阿蘇薩（Azusa）的好市多，同樣的兩款雞蛋每人限購兩份，並且幾乎賣光，只剩寥寥幾盒。還有網友發帖稱奇諾岡的好市多，雞蛋限購已經有段時間了。

如今物價飛漲，好市多因量大便宜，成為很多民眾購買雞蛋等食材和日常用品的主要去處。雞蛋限購，讓不少民眾擔心買不到便宜雞蛋。世說新聞團隊實地走訪發現，好市多的雞蛋限購時有時無。例如阿蘇薩（Azusa）好市多，在15日推出雞蛋限購後，19日又取消了，不過只剩一款樣式。有店員反饋，好市多限購的原因很多，其中之一是為讓更多顧客有機會買到該商品；當感覺庫存跟不上消費者的需求時，就會限購。

除了限購，雞蛋還有價格上漲的現象。聯邦農業部數據顯示，截至10月14日，加州每盒12個大號白殼蛋的平均價格約為4元5分。雖然相比10月7日蛋價最高點4元55分有所下降，但比一個月前的3元13分漲幅近30%。

而雞蛋漲價不限於加州，從聯邦農業部提供的每周雞蛋價格變動圖可以看出，全美盒裝12個雞蛋的價格，從今年1月起，呈現震盪上行的態勢。截至10月已經達到3.6元。而反觀代表2021年價格的綠色虛線，去年同期的價格約在1元附近徘徊；換句話說，一年後雞蛋價格上漲約3倍。

對此，商家也感觸良多。南加州上海灘餐廳業者鹿強介紹說，最近一個月雞蛋價格上漲幅度大，漲了近一倍。該餐廳負責採購的孔女士也抱怨雞蛋價格飆漲，她表示，近一個月，雞蛋價格上漲70%至80%。以前由於通膨只漲幾元錢，最近一個月價格快翻了一倍，主要是在鬧雞瘟。例如，180顆一箱的雞蛋原來32元至33元，現在要50多元。

鹿強表示，最近有個很奇特的現象，雞肉很便宜而雞蛋很貴。他說，因為鬧雞瘟，很多農場將沒有得病的雞都宰殺，防止雞瘟擴散，因此雞肉很便宜。但是，沒了下蛋的母雞，雞蛋價格水漲船高。孔女士指出，餐廳是從加州本地某農場直接採購新鮮雞蛋，預估未來幾個月雞蛋價格不會降，因為小雞長成能下蛋的母雞需要七、八個月。

雞蛋價格上漲，除了受勞動力減少、運輸成本增加等因素影響，更與最近美國爆發的雞瘟有很大關係。根據美國農業部，自今年2月以來，全美有42個州都爆發雞瘟，超過4700萬隻家養禽類，多數為雞和火雞死於雞瘟，或為了防止瘟疫擴張而予以斬殺。

根據「衛報」，加州的雞瘟在未來幾個月恐將加劇。因為候鳥遷徙季節來臨，將有約540萬隻水棲鳥類從加拿大和阿拉斯加遷徙至加州。如今加州新型禽流感H5N1在家禽中已經傳開，屆時恐將加重禽流感的蔓延，甚至會威脅野生鳥類和哺乳動物。

戴維斯加大（UC Davis）鳥類專家Maurice Pitesky說，「從地理上說，我們正面臨前所未有的挑戰。接下來的幾個月，雞瘟只會加速發展。」美國上次鬧雞瘟是在2014至15年，當時有5000萬隻雞和火雞死亡，今年的雞瘟可能有過之而無不及。

24顆一組的雞蛋被民眾瘋搶。（世說團隊攝影）
24顆一組的雞蛋被民眾瘋搶。（世說團隊攝影）
民眾從僅剩無幾的雞蛋中挑選賣像較好的。（世說團隊攝影）
民眾從僅剩無幾的雞蛋中挑選賣像較好的。（世說團隊攝影）

雞蛋 好市多 加州

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